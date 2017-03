Andere artikelen







Het is de zaterdag van ….

de afwachting van ….

het geweld vanuit Turkije. Wat daar allemaal geschreeuwd wordt, je houdt het niet voor mogelijk.

Nederland is een dictatuur. Laten we hopen, dat Turkije dat nooit wordt. Hier in Europa ! Je zou gaan twijfelen over de woordkennis aldaar. En Nederland is een fascistische staat. Dat is dan een a.s. dictator, die van Europese geschiedenis maar weinig af weet. En wat hij weet, wil gebruiken om te schofferen. Ik begrijp best, dat het allemaal wat moeilijk wordt om de zin van de baas door te drijven. Dat is het hier ook.

Als je hoort, wat die allemaal op de televisie durft te zeggen. Waarom zouden wij moeten geloven, dat wat hij in 6 jaar nog niet klaar kreeg, dat in de komende 4 jaar voor elkaar te krijgen. Dan gaat hij werkelijk een beetje erdoganisch lijken. Of is het onderhand zijn levensvisie geworden ?? Dus is het niet meer dan een veronderstelling. En daar hebben we 6 jaar mee moeten leven.

Lach of niet. Op sommige gezichten staat dat niet eens. Laatst zag ik een groep downsyndroom-mensen voorbijkomen. Lachend, zoals ik maar weinig zie tegenwoordig. Die zijn gelukkig voor veel inzetbaar. Maar denk niet, dat hun huidig gerechtvaardigd optimisme en ondanks de lach, zij toch nog kans hebben om minister-president te worden.

Jammer, maar ook dat blijkt dus een on-argument. Zo en nu de nieuwsberichten maar afwachten. Inmiddels weten we wat het allemaal heeft opgebracht, terwijl de ontwikkelingen gewoon doorgaan. Maar, wij kunnen er maar weinig aan doen.

Wanneer die mensen ook in (of voor) Turkije moeten gaan stemmen, hebben we dáármee weinig te maken en hebben we onze mond te houden, wat het resultaat zal zijn. Ne zoals zij zich niet met onze verkiezingen horen te bemoeien.









