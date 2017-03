Andere artikelen







Dubbele kansen voor zoekenden

Morgen is het eindelijk zover en dan is er nog maar een vraag..... waar heeft dat alles toe geleid? Kenners zeggen al, dat het wel enige tijd zal kunnen duren, voor al mocht blijken, dat Nederland er eindelijk iets op vooruit gaat. In vertrouwen, of dat nu wel of nooit meer hersteld kan worden na al die jaren van leugens, valse beloften en oplichterij. En dat er nog meer is voor alle mensen, dan geld, geld en geld, dat ze niet meer krijgen, waar nodig. Het optimistisch puntje van vandaag is, dat we tenslotte ook nog TWEE keer kunnen kiezen. En dan, wanneer het kan, we dan maar moeten doen ook. We hoeven niet te kiezen op de eerste man van iedere lijst. Dat is al een voordeel voor de VVD-aanhang. Wie er niet van houdt om uitgelachen te worden, die kan dan rustig en geldig op een andere stemmen. Maar wel gaan, voor een beter en ander Nederland. Verlossen we ons zelf uit ons lijden ! Ik ken maar een categorie, die rustig kan thuis blijven. De mensen, die het in de loterij aardig getroffen hebben en stilzwijgend de oogst binnen kregen gebracht.









