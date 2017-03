Een mens is nooit te jong om te leren !

Andere artikelen







Dat blijkt nu in eens in het weekeinde gebeurd te zijn ! Zo geeft de hr. Rutte in eens blijk van toch op de hoogte te zijn van de z.g walgelijke woorden ! Een waar lesje in politiek en fatsoenlijk taalgebruik. Maar dan vraag ik me af, waarom het niet acceptabel is, wanneer een staatshoofd die gebruikt tegenover mensen, die anders denken en zijn.

En een minister-president dit wel vrijelijk mag doen tegenover ook mensen, die anders denken en zijn, dan hij is. En er behagen in schept, dit niet te beperken tegenover zijn collega Wilders. En het Nederlandse volk liet weten, dat dit, wanneer het hem goeddunkt, te zullen herhalen. Wat er in Turkije gezegd werd komt voor rekening van bepaalde mensen aldaar.

Maar misschien komt hij ooit nog eens een collega- politicus tegenkomt, de hem durft vertellen, dat VERWENSINGEN

net zulke Walgelijke Woorden zijn, als die, welke hij verleden weekeinde moest aanhoren. Ook van een z.g. Staatsman. Een mooie taak b.v. voor collega v.d.Staay, van wie hij ook heeft aangegeven, respect te hebben ??









