en nu vooruit met de Geit, schreef het Schaap

Gewoon een kwestie van tijd en afwachten ….. Je doet wat je doet om er het beste van te maken, het resultaat telt en dat is er pas als alle knopen geteld zijn en de jas kan worden gesloten. Dan zal ook pas blijken, welke kleur die jas dan heeft. En of hij voldoende waterafstotend is. En welke kleur die gekregen heeft. En of die al eerder dan binnen vier jaar doorgestuurd wordt, liefst naar de vluchtelingenhulp. Die kijken alleen of die warm genoeg is, zonder bijbedoelingen. Ook ik was zo brutaal en heb het tot tien uur uitgehouden. Toen begreep ik voldoende, dat ik mijn zin (nog) niet gekregen heb. Wat ik bij alle nabeschouwingen oprecht gemist heb is de waarheid, die niet werd gezegd, of gebezigd mocht worden. Onze vorige regering heeft een klap gehad. Zij hebben 10 + 29 procent verloren. Dus bij elkaar 39 procent. En dat is meer dan de helft van de zetels, die ze samen hadden. Vandaar, dat het ten onrecht verzwijgen van dit feit geheel terug valt op de P.v.d.A. Hadden ze beter van het avontuur van het CDA kunnen leren, dat er partijen zijn, die je moet mijden, wanneer je niet van je overtuigingen verlost wilt worden. Maar dit samen verliezen en je partner er alleen voor op laten draaien, dat is dus weer een van die kunstjes van die partij. Rutte kan het op een manier al aardig laten merken, dat hij zich er mede voor verantwoordelijk voelt. Hij hoeft alleen zijn akelige lach maar thuis te laten eens en serieus de komende zaken aan te pakken. Wanneer het echt op vier komende partijen aankomt, dan ligt het voor de hand, dat die ander drie hem eindelijk eens kunnen bekeren. En dat het eerst om de mensen en dan pas om de centen gaat. Want dat is een andere vreselijke leugen. Wie heeft voor het aantrekken van de economie gezorgd ??? Dat is NIET de VVD maar de Internationale Markt, mede de deels ten onrechte verguisde Europese Raad. Een mooie nieuwe naam voor de Europese Unie, wanneer die geformeerd geworden is. Dus dat is allemaal maar pronken met de veren van een ander. Laten we zeggen, als vrouwtjes vogel, met de veren van haar mannetje. Laten we hopen, dat het tellen van de knopen een nieuw gezicht vooraan laat lopen.









Geplaatst op 16 maart 2017 09:53 en 5 keer bekeken

