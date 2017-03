Andere artikelen







Aan een strand, niet stil en verlaten ....

Even er op uit in de geschiedenis voor de zondag …. In het weekeinde zijn er vaak leuke herinneringen te herbeleven uit onze familiegeschiedenis. Een genoegen om daar stil voor je heen nog eens om te glimlachen. En is dus echt gebeurd en geen fantasie van een oude man. Wij gingen met z'n zessen vroeger vaak naar het strand met ons DAFFIE. Meest naar 's Gravenzande, omdat het daar goed parkeren was, vlak achter de duinrand en een duintje over en we waren waar we wezen wilden. We bleven daar dan tot een uur of vier, om de echte uittocht enigszins voor te zijn. De kinderen waren het dan ook al een beetje zat, hadden van wind en water en ravotten wel genoeg voor deze keer. Dus thuis nog even avondmalen en dan naar bed. Na zandvrij gemaakt te zijn, uiteraard.

Aan het stand maakten we graag gebruik van de leuke strandhuisjes, die een mooie beschutting boden tegen de vaak strakke zeewind.

Meestal waren er dan twee of drie huisjesbewoners niet komen opdagen en we gingen dus, om de afstand naar het water niet te groot te maken, meestal in de buurt van zo'n opening de kuil maken. Stretchers uit, 2x, en een rustig verblijf gewenst. En dan maar afwachten of alles goed gaat. Een wandeling langs het stand, later met hond, heerlijk uitwaaien en genieten van vrije tijd en de natuur. En dan gebeurt het nog een keer en hebben we met z'n allen een waar avontuur. Op weg naar huis, na de boel in gepakt te hebben, min of meer weer helemaal aangekleed. De kinderen vooruit en wij, slepend met de hele entourage richting de parkeerplaats.

Maar dit keer ging het anders. De kinderen hadden de open plek bereikt en bleven stil staan kijken. Toen ik de staart van de colonne had bereikt, zag ik het hele toneelstuk, dat daar werd opgevoerd. Twee oudere heren stonden over zee te staren, terwijl ze, zoveel mogelijk achter zich, een groot bedlaken gestrekt hielden. Een toneelscherm, dat zich voorlopig nog niet zou weg laten halen, want: aan de voor ons zichtbare zijde stonden twee even-oudere dames. Druk bezig om zich om beurten de een de ander af te drogen. Duidelijk nog in de beginfase.

Vandaar de belangstelling van onze vier dochters. Zo was de een bezig met de rug en de billen van de ander.

Die stond om het wat gemakkelijker te maken, flink gebogen en moest met haar handen moeite doen om de borsten tegen het zand te beschermen. Zodoende werd het hele tafereel teug gebracht tot de vertoning van twee echte oudevrouwen-billen.

Mijn dochters waren hun verbazing te boven en omdat ik gelijk maar flink in greep, kwam het lachen pas later, toen zij uit beeld verdwenen waren. Wij kwamen later, zodat we nog een korte blik op de voorpui konden werpen.

Ja, dit en dat, dat was toen ons voorland en dit was de resterende gedachte, toen we de parkeerplaats bereikten. Zo zou het worden, wanneer we ook eens verdord maar fier er zo uit zouden zien. Niet wetende, dat jaren later de poppenkast een overbodige zaak zou zijn geworden, helaas voor de dan jeugdige toeschouwers. Gewoon een baddoek over je schouders en wrijven maar. Er zijn er bij, die zelfs de nog natte zwembroek voor genoegen nemen.

Wie zegt nooit, dat het vroeger allemaal veel beter en mooier was?









