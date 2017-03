Andere artikelen







Lang Leve Europa, maar voor hoe lang nog, zelfs als droom.

De regen sloeg tegen het raam, toen ik op keek, zag ik dat ik niet door de ruit van de treincoupé kon kijken vanwege de regen-druppels. Treincoupé ? Jawel, we zijn onderweg naar onze extra vakantie. In Italië ! We zijn met z'n drieën Mijn vrouw Connie, Hennie, haar jeugdvriendin en sinds een jaar weduwe van mijn vriend Carol. Het was eerst een onderwerp van overleg. Met twee vrouwen naar een badplaats, kan dat wel ? We zijn al jaren eerder met z'n vieren naar zwembaden en stranden geweest, dus ken ik Hennie net zo goed in badpak en bikini als Connie. Geen narigheid dus, wanneer beide anderen het ook aankunnen. Dat bleek al tijdens de reis, die zeer voorspoedig verlopen was. De dagtrein naar München en daarna met de nachttrein in couchettes in de richting Ancona, tot Rimini en vandaar een kort reisje naar Cervia. Connie sliep beneden met mij tegenover zich en Hennie boven haar. Die had zich zo vrij gevoeld, dat ze zich gewoon in het gangpad had uitgekleed tot op de slip na. Een rare gewaar-wording, de pyjama had geen pantalon, maar een lange, dunne rok,die ze van haar bed trok. Het voorfront was na de jaren er niet minder, maar wel ouder op geworden, maar omdat ik er maar kort af zat, bleef ik een naar de slip kijken. Ik haarde haar ineens van boven af zeggen: >Edwin hield niet van onthaard, nu kan ik mijn eigen zin doen<. En daar mee was deze zaak af en en verdween alles onder de rok. En dat was ook de toestand, toen we vanmorgen wakker werden. De dames waren al gekleed en in de restauratie op broodjes afgeweest. > Nee, jongens, < zei Connie tegen mij, >ik had me een heel ander welkom verwacht!< > Wacht maar, tot we niet meer langs de bergen rijden en de kuststrook bereikt hebben, dan valt het vast mee !< Ik moet toch ergens de moed er in houden ! Maar ik kreeg gelijk. Het omslagpunt blijkt net als vroeger een oude verlaten abdij te zijn, die toen ook al aan de zeekant van de lijn lag. Toen de trein stopte, konden we bij de deur onze koffers uit het rek halen en zo de trein verlaten. Terwijl de hoofdconducteur brullend langs loopt >> Statione Rimini, statione Rimini<<, wurm ik me als eerste de drie treetjes af en wenk ik naar een, wat in Nederland een kruier heet, die met zijn wagen, met daarop een grote bak in onze richting liep en de vijf koffers erin plaatst. Hij mag van een onbewaakte overweg gebruik maken en wij gaan via de tunnel naar het buitenste binario voor de trein naar Cervia. Wachttijd een ruim halfuurtje. Dus hadden wij de tijd om onze nachtgevoel door de wind van zee te laten wegblazen. Ruim een uur later hebben we ons doel bereikt en met de hulp van een collega van de Riminianer, staan de koffers op het stationspleintje. De eerste avond, bij een heerlijk glas wijn, kwamen bij de mij de herinneringen terug. Het hotel Esperanto bestaat niet meer, de familie Melandri schijnt hier ook weggetrokken. Met dank mijnerzijds voor die heerlijke gesprekken over het leven in Italië met hem. Dank zij dat Esperanto. Dan word ik wakker. Mijn vrouw, de echte staat aan mijn schouder te rukken. > He joh, kom je er uit ! Over 1,5 uur staat de taxi voor het ziekenhuis weer voor de deur. Opschieten, hoor ! Wat kan een reis naar Italië, terug naar Nederland toch snel achter de rug zijn, zelfs zonder vliegtuig.









Geplaatst op 18 maart 2017

