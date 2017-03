Andere artikelen







Nog is de ene dag de andere niet,

ze komt in vreugde en toont verdriet, en wil je er nog wat aan doen, Je staat op, ondanks geen verplichtingen. Je moet wel en vlucht weg, in de hoop, dat je er gelijk terecht kunt. Wat je niet weet, is dat het de hele dag zo voort zal gaan en de dag daarop ook en de volgende dag ook weer. Hollen, opdat het niet te laat zal zijn en de wasmand overvol raakt. Maar het ergste is het vooruitzicht om vanaf je bed geen beschikking meer kunt hebben over die noodzakelijke vrije tijd. Je moet rekenen met minstens 4,5 uur, dat je braaf moet doen, wat de machine met je voor heeft. Laatste verwachting is dan nog de chauffeur van de thuisreis mooi op tijd is. Dan ben ik hopelijk mooi op tijd thuis. Oh, rennen, jongen, daar komt er weer een !!!!









