Dat hebben we in ieder geval wel bereikt !

Op een bijna nachtelijk uur was de radio al meermalen bezig de geachte luisteraars op kinderlijke toon toegesproken te worden met de mededeling, dat juist die dag, gisteren, over de hele aarde een vast begin en een vast einde te beleven valt, wat betreft de zonneschijn. Als eerste reactie denk je dan: Dan moet er wel echt zonneschijn zijn. Zo niet, houd dan je bekkie dicht, er zijn wel andere dingen om naar uit te kijken, die wèl wat echt te betekenen hebben. Maar er wordt kennelijk verwacht, om niet nog meer onzin zelf te moeten verzinnen, alle aandacht op dit fenomeen te leggen. Maar, nu morgen, zal het zover zijn en het mooie is, dat in onze regio, de zon dus wat meer gaat schijnen, als het weerbericht gelijk krijgt, dan in de zuidelijke streken. Onze wonderboom raakt al aardig aan het kleuren, zij het dan te donker, maar wat daar weer achter steekt..... het zelfde als zijn wat rustiger broertjes en zussen. Die het wat rustiger aan moeten doen, maar hetzelfde voor de hele komende zomer, lekker groen worden. De kleur van de Hoop. Fijn, deze dubbelzinnigheid. Samen met de middag-chauffeuse heb ik nog wel even staan genieten van de vorig jaar geplaatste reuze- plantenbak, waarin alle planten gedaan hebben, waar ze voor aangepland zijn, de winter kleur gegeven.









