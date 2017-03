Andere artikelen







Misbruikers en andere langs de weg …

Een automobilist wordt staande gehouden door een verkeerscontroleur met snuffelhond. > Mijnheer, goede avond, mag ik uw rijbewijs a.u.b. ??

>>Alstublieft, maar waarom houd u me staande ?



> Daartoe geeft uw rijgedrag aanleiding.

>> Ik ben me van niets bewust en heb niet gedronken ! De automobilist geeft zijn rijbewijs af.

> We zullen even de test doen !

Ook dit gebeurde.

> > Zie u wel, ik ben schoon.

> En hoe staat het met drugs ?

>> Ook schoon, hoor !

> Maar waarom slaat mijn hond dan aan ?

>> Dat moet u uw hond dan maar vragen.

> Mijnheer, dit is een snuffelhond, dus die moet iets van geur in de auto ontdekt hebben. Niet alleen in de auto maar ook aan u.

>> Maar dat zegt toch niets !!! Ik ben ook een die graag snuffelt, maar daarom nog niet rijp voor een bekeuring en zo !

> Maar dan was u niet alleen !

>> Nee, da's waar, ik heb net mijn vriendin naar huis gebracht. En al zou ik ruiken, ik rook niet.









Geplaatst op 22 maart 2017 05:16 en 3 keer bekeken

