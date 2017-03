Andere artikelen







En zo snelt de tijd dan voort …...

Het is maar goed, dat een mens leeft, dan kan hij, als hij niet gehandicapt is, zijn tijd gebruiken. Maar dan is het ook niet vreemd, dat zijn geschiedenis hem handvatten biedt, die hem van het ene ogenblik, tot dag, naar het volgende kan brengen. Wat zouden we zijn, wanneer wij in onze westerse cultuur niet door een kerstboom naar het einde van ons jaar worden geleid ? Zozeer zelfs, dat mensen uit andere culturen, naar die van ons toegedreven zijn ! Maar dat is dan nog maar een cultureel gegeven. Neem het Paasfeest, dat door de steeds weer ontluikende natuur wordt begeleid. En zo heeft alles altijd wel iets. In onze jaren is men zelfs op het idee gekomen, (bijna) iedere dag een internationale bestemming te geven. De internationale dag van de Snotneus is er geloof ik nog niet, maar wie weet …. In mijn jeugd waren er al duizenden snotneuzen, het hele jaar door. Er is dus een rijke keuze te maken. Voor ons is er een familiale dag van keuze, die van de ansichtkaart afgelopen weekeinde geweest. Dat zit dus zo. Alle jaren dat we nu in onze huidige woning kunnen verkeren heeft het huishoofd de gewoonte aangenomen, dat alle kaarten, die we ter gelegenheid van het Kerstfeest en de Jaarwisseling ontvangen, aan een lampjesdraad onze hal rond aan het bovenste randje van de muren opgehangen worden. Omdat ook veel patiënten van haar, haar werk zó op prijs stellen, dat die ijverig meededen, hun waardering daarvoor hiermee uit te drukken. Maar dat bracht dan, met onze uitgebreide familie, het ontvangen aantal ruimschoots over de honderd. Echter wordt dit aantal nu niet meer gehaald, veel klachten zijn overleden en hebben daarmee nooit meer wat aan hun tenen of voeten. Omdat daar de oorzaak nooit zal kunnen liggen van het overlijden, kan het nog steeds reden zijn, om er trots op te zijn. En daarom bleven de kaarten meestal wel hangen tot na haar verjaardag, zodat alle gelukwensers en -sters er van deze blijken mee mochten genieten. En dan werd het weer actueel, de verjaardag kon weer gevierd worden met ruime persoonlijke belangstelling. En als van ouds, deden deze ons huis een beetje aan een mini-museum lijken. Wat er bij gedacht wordt, blijft ons gelukkig bespaard. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan deze jaarlijkse expositie. En dan gebeurt ook het afsluitend ritueel, alles wordt geruimd. En als ik geluk heb, mag ik ieder jaar de kaarten, die uit mijn vriendenkring afkomstig zijn, eruit halen. De rest worden ter beschikking gesteld, vaak, meestal gaat de rest naar 't Ouden Papier. En de mijne koester ik dan, soms om een adres te bewaren. Of, waar het een foto betreft, verhuist die naar mijn fotarejo. In de hoop, voorlopig, op nog een keertje. Je weet maar nooit.









