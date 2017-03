Er is aan het eind veel te vertellen over ...

Andere artikelen







sinds vanmorgen is er een thema bij, gehoord de radio van vanmorgen. Dank zij mijn trouw aan radio 4 was ik getuigen van een verhaal van ene mijnheer van Dijk. De Hoekse Lijn Gaat 'dicht', dan wel over naar de RET. Het was allang bekend, want met de tweede metrolijn was er al rekening gehouden met de aanleg van een 'arm' naar de bestaande spoorlijn toe in Schiedam. Maar vanaf met een serie van ceremonieën deze week tot de 1e april is het gedaan. En komt er een ruime overgangsfase. Nu is het geval zo, dat ik mijn hele loopbaan zeer nauw betrokken geweest ben (36 jaar) en dat is me niet in de kouwe klere gaan zitten. Spontane reactie is, dat ik anekdotisch, dan wel historisch mijn onderwerpen min of meer vaak hier ga opschrijven.

Geschiedenis van september 1954 tot oktober 1961.

Een soort van huwelijkse relatie. Een die alleen door ontslag beëindigd zou kunnen zijn. Maar net zogoed als een echtscheiding. Met een pijnlijk hart.

En niet alleen, omdat ik hierdoor mijn gezin heb kunnen stichen en vier kinderen heb kunnen groot brengen.

