Op een klein (?) stationnetje op een zondagmiddag ….

Ik was net in dienst gekomen en vond het nodig even over het perron rond te lopen op zoek naar eventuele bijzonderheden. Ik wandelde het gebouw uit. Het was vrij leeg op het perron. Maar op de ongemakkelijke houten bank, die naast het gele vertrekbord in het zonnetje stond, zaten twee meiden, tieners en voerden een druk gesprek,kennelijk met opvoedende waarde. “Kijk,” sprak de een, “het is namelijk zo, dat 16.30 is half vijf en die trein moeten we hebben !” “Ja maar, d'r staat 16.27, hoe laat is dat dan? “ Nou, dat is makkelijk. 16.25 is vijf voor half vijf, dus 16.27 is zeven minuten voor half vijf !!” Ik was blij net de hoek van het gebouw om te moeten slaan. Zodat mijn lachen niet tot de onderwijzeres door kon dringen.









