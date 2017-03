Andere artikelen







een ongelukje in een klein hoekje van deze lijn

Een van die gevallen, die misschien niet meer zouden gebeuren...

Een van de grotere overwegen van Maassluis was die aan de Vlaardingerdijk. Nabij begraafplaats en gemaal van de Vlieten. Belangrijk, want zoals overal, moest voor iedere trein de bomen omlaag en na het passeren weer omhoog. Omdat er mensenlevens mee gemoeid zouden kunnen zijn, waren de veiligheidsmaatregelen zonder enkele ruimte vastgesteld. Door weer en wind en storm en sneeuw, moest de wachter naar buiten, want daar stond het machine, waaraan hij met enige kracht de zware bomen moest bedienen.

En wat doet zo'n man ? Die trouwt een toegewijde vrouw, die hem jaar in jaar uit goed verzorgd.

Had Piet late dienst, dan kreeg hij keurig netjes zijn prakje van de avond gewikkeld in een paar kranten mee. Dan bleven de hapjes nog engszins warm. So far, so good.

Maar de hele lijn werd op afstand geregeerd door de staf in / op Rotterdam CS. Waar dan voor iedere lijn van het ryon een inspecteur was aangesteld. En zo kwam er voor de Hoekse lijn ook eens een nieuwe. Die vond, dat hij het eens op moderne manier moest aanpakken.

Hij bedacht in het najaarsavond- donker zich langs de baan op de fiets van post tot post te moeten fietsen.

En zo bereikte hij de post van Piet. Die helaas juist op dat moment weer eens de bomen omhoog moest draaien. Dat vroeg toch iedere keer wel een paar minuten.

De inspecteur zag, dat daar alles keurig verliep en voor Piet terug binnen was, had hij de post al betreden.

Maar Piet had de deur nog niet gesloten, of het noodlot keerde zich tegen hem ! De inspecteur had de kranten op het tafeltje gezien, maar niet het pannetje, dat er net tevoren afgeschoven was.

> Hoe lang ben jij al bij het spoor?

Piet bleef beduusd staan kijken.

> Je weet pvd toch, dat de voorschriften verbieden op de post kranten, boeken of tijdschriften te lezen of in te zien tijdens de diensturen ??? En dat is pvd niet voor niets in die voorschriften opgenomen. Je zult er wel wat meer van horen.<

Zelfs onze stationschef, die zowel de zorgszame vrouw als Piet goed kende, was niet in staat de niet malse staf, die hij kreeg, tegen te houden.

Gevolg was geen risico's meer te nemen. Zijn vrouw, ook al niet al te jong meer, ging iedere avond, dat Piet dienst had, door weer en wind, storm en sneeuw, zijn eten met haar fietsje ter plaatse bezorgen. Onze chef raadde hen wel aan een en ander aan de deur af te werken, want wat is er erger dan een krant in de post??

Jawel, vrouwvolk in de post.









Geplaatst op 26 maart 2017 21:47 en 27 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.