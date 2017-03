Andere artikelen







Welk een toeval …..

Zit ik donderdagmorgen naar de radio te luisteren en daar wordt een verzoek cd aangevraagd in het kader van de aanslag in Londen. Voor eerst een bekentenis mijnerzijds. Ik blijk nu echt zo afgestompt te zijn, dat ik er niet eens meer kwaad om kan maken. Terrorisme blijkt echt zo iets te zijn van ... ? Nou, dan moet je de deur maar niet uitgaan<. Voor zolang, dit niet op Syrië slaat, een oplossing, die naar weinig mensen zich kunnen aantrekken. Want er zijn gelukkig maar weinig mensen, die de pech hebben aan huis gekluisterd te zijn. Dus is het onzin en miljoenen gaan het, dit risico lopen.

Wel ben ik gelukkig hier te mogen wonen, met mensen als de burgemeester van Rotterdam, vlakbij. Dat is een van de weinigen, die bij machten zijn hun volk zo te leiden, dat het geen lijden wordt. Maar later we reëel blijven, in z'n eentje houdt hij zo iets niet ook tegen en kunnen wij dan, als het binnen je krachten blijft, alleen maar voor bidden. Ook wanneer hij de voorwaarden weet te scheppen met zijn staf, aanleidingen te minimaliseren. Maar nu die aanvragen van die cd. En wat hoor ik ?

Bijna een identiek verhaal, opsomming van kwalen, die ook mijn lijf niet met rust laten. Bij hem ligt het accent alleen meer op chemokuren, waarbij ik het drie maal per week met dialyse moet doen. Maar wanneer hij dan over zijn consequenties schrijft, zijn die ook anders, maar net zo erg. Die heb ik ook, ik kan allang geen piano meer spelen. Maar ook al 3 jaar ruim, niet meer leesbaar schrijven. En dat is pech in een tijd, dat je zo ook niet meer met een enigszins lijkend handtekening, je figuur moet redden.



Wanneer ik rondkijk in de dialyse- zalen, waar ik dan moet verblijven, dat zijn het erg vaak wel allemaal 'samen-gestelde' pakketten, die rondom lig-zitten. Maar zo nauwkeurig kan dat niet zijn en ben je soms oprecht verbaasd, wanneer er weer iemand uit die kring overleden is, ten gevolge van een ons onbekenden 'bijkwaal'. Toch, voor ons is het het belangrijkste feit, dat wij, dank zij de medische wetenschap en vaak uitstekende zorg onze leeftijdsgrens weer een jaar naar boven kunnen verleggen.









