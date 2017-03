Boekenweek >>> onderbroekenweek ..

Nachtrit

voorjaar 2005

Het gebrom van de toch niet zware automotor was erg monotoon in de stilte die er heerste en Peter was blij met zijn besluit de draagbare CD-speler bij zich gestoken te hebben. Zo kon hij ongestoord genieten van zijn eigen muziek. En daarbij de aandacht die hij voor zijn nachtelijke rit nodig had niet te verliezen.

En zijn passagiere niet te storen in haar slaap. Die was wat onderuitgezakt in de stoel naast hem, maar veel verder kon ze niet door de gordel die ze om had. Dat had wel een korte discussie gekost om haar zover te brengen, maar hij zou niet weggereden zijn met haar, wanneer ze geweigerd had.

Haar enorme rode haarbos bedekte de hele bovenkant van haar stoel en stak donker af tegen het grijs van de bekleding.

Heel vaag merkte hij, dat de zeer bescheiden parfum die ze duidelijk gebruikte door de hele auto getrokken was. Niet onaangenaam, maar net niet te bedwelmend voor een autorit.

Vorige week was de buurman bij hen aan de deur gekomen. Zijn vrouw had hem binnengelaten, hoewel er weinig contact met deze mensen was. De vrouw van de buurman was een carrière-mens en mede daardoor konden zij zich zo’n groot huis permitteren. En zij

voor zichzelf een uitgebreide garderobe, die er toe moest dienen de weinige lichamelijke kwaliteiten op z’n best te doen uitkomen. Maar dat was dan ook het enige geluk wat ze kennelijk hadden. Hun enige zoon was als militair bij een vredesmissie voor de UN door een

verkeersongeluk omgekomen en hun dochter had een zo’n moeilijk karakter, dat ze al twee jaar in een internaat was ondergebracht.

Peter had daarover al eens tegen Dora zijn vrouw, gezegd, dat dit de mensen eigenlijk wel goed uitkwam. Maar dat was een uitzondering geweest, dat ze over deze buren samen hadden gesproken.

De buurman was met de deur in huis gevallen. Zijn schoonmoeder was ernstig ziek, ze konden ieder ogenblik gewaarschuwd worden om naar huis te komen. Het grote nadeel was, dat die in het buitenland woonde en ze dus zouden moeten vliegen. Maar de volgende week kwam hun dochter thuis voor vakantie uit het internaat. Die zouden ze moeten ophalen, want ze konden haar niet toevertrouwen alleen met de trein te reizen. Het risico, dat ze het thuis zou bereiken was te klein, ze hoefde maar een jongen tegen te komen en ze zou alles om

zich heen vergeten en met hem naar het eind van de wereld reizen. Als de buurman, – wanneer ze opgeroepen zouden worden - in dat geval hun dochter op willen halen, dan waren ze die zorg kwijt. Het hoefde zeker niet voor niets te gebeuren.

>>Dora kreeg enig medelijden, dit soort ellende vragen de mensen niet zelf dus - ze keek me aan met een blik, die ik goed kende - ik moest gewoon de buurman gerust stellen. Maar voor ik definitief toezegde, wilde ik wel eerst enige verdere informatie.

Het internaat bleek wel enige honderden kilometers ver weg te zijn, ergens in het middelgebergte. Maar ik was er ooit eerder geweest. Ze zou op vrijdagmiddag klaar zijn om afgehaald te worden, zodat we nog voor middernacht weer thuis zouden zijn.

Dora bood aan Emma in de logeerkamer onder te brengen, zodat ze bij ons op de terugkeer van de ouders

zou kunnen wachten. Dat de informatie niet voldoende zou zijn, merkten we pas ruim een

week later. <<

Daar had Peter ook op dit ogenblik nog geen notie van.

Gisteren had Dora echter wel een voorgevoel. Toen ze ‘s avonds hun glas wijn dronken voor het naar bed gaan stelde ze voor om » het vrijdag-ritueel« een dag te vervroegen en Peter nam dit graag aan.

In de loop van de jaren van hun huwelijk was het seksuele leven gereduceerd tot de vrijdagavond. Peter begreep de afgenomen behoefte van zijn vrouw wel; dat was begonnen, nadat ze in de menopauze was terecht gekomen. Maar van deze avond

werd dan altijd wel ruim gebruik gemaakt, zodat eigenlijk ook het programma van de zaterdagmorgen steeds vastlag. Uitslapen en een gemeenschappelijk, uitgebreid bad, waarna de huissauna nog een uurtje werd gebruikt om op adem te komen. Voor beider gemak was hier nooit discussie over noodzakelijk.

De route die hij nu reed had hij slechts een keer eerder gereden, maar dan wel ‘s zomers op vakantie zijnde. Zijn vrouw was niet zo dol op de bergen. Hij had de route die morgen in tegengestelde richting totaal niet herkend.

Hij reed nu met aan zijn rechterhand een steile bergwand. Wanneer de weg omhoog liep, kon hij in het licht van zijn koplampen de houten constructies zien, die de weg tegen vallend bergpuin moetsten beschermen. Aan de linker kant liepen de twee rijbanen met direct

daarna de vangrail, die het verkeer moesten beschermen bij een ongeval zo’n acht meter lager in de rivier te storten.

Peter keek nog een keer naar Emma, die er volkomen ontspannen bij lag. Hij had vandaag al een aardige indruk van het meisje gekregen. Het plan was geweest om na het avondeten van het internaat weg te rijden. Dan zouden ze rond 11 uur thuis kunnen zijn. Maar al voor het eten was ze bij hem gekomen met het dringende verzoek, of ze nog bij de afscheidavond aanwezig mocht zijn. Haar vader was kennelijk vergeten, dat dit op het programma stond, anders had hij dat wel gezegd ! Peter had daar inderdaad niets over gehoord, want dan zou zijn plan er wel anders hebben uitgezien. Maar hij wilde dan wel haar zin geven op twee voorwaarden. Om tien uur reed hij weg en niet later en de tweede was, dat zij geen alcohol

zou drinken » of anderszins«. Hij had geen zin om in een naar braaksel ruikende auto te moeten rijden.

Door haar medewerking kon aan dit plan gevolg worden gegeven en om een paar minuten voor tienen waren ze de poort van het internaat uitgereden. Haar weekendtas lag achterin de kofferbak, ze had nog wel een knuffel, die op de achterbank terecht kwam.

Peter schrok geweldig toen er links onder de vangrail door een dier in het licht van zijn koplampen verscheen. Hij stond boven op de rem, maar er gebeurde gelukkig verder niets.

De motor was afgeslagen, maar die deed het weer direct. Alleen Emma was wakker geworden door de schok. Ze keek wat suffig om zich heen. In het oranje-gele licht van de dashboardlampjes leken haar haren nog roder dan ze al waren en daar kon het kleine blauwe licht van de digitale klok geen verandering in brengen.

» Mag mijn stoel wat naar achter ?«

» Dan moet je aan dat kleine handeltje rechts even trekken !«

Nadat dit geregeld was strekte Emma eerst haar lange benen lui uit en trok toen de knieën omhoog. Hierdoor viel haar blauwe rok een eindje terug en kwam een deel van een mooi gevormde dij, die in een beige panty was gehuld, te voorschijn kwam.

» Ik moet plassen!«

» Jammer, maar het toilet is al een week buiten dienst«, grapte Peter.

» Maar je wilt toch zeker niet, dat ik het zo maar laat lopen ?«

Peter besloot deze opmerking ook maar als grap te beschouwen.

» Wanneer we een eind verder zijn, dat is onze buurman de berg verdwenen en dan krijg jij gelegenheid om te doen wat je moet doen! Nog even volhouden !«

» Ik hoop wel, dat het niet te lang duurt!« zei Emma.

Maar Peter wilde in deze omstandigheden toch ook niet de snelheid meer verhogen.

Tien minuten later kondigde een bord aan, dat er een helling omlaag zou volgen en inderdaad de bergwand was ineens vervangen door bomen. Een uitgebreid, in het nachtelijk duister zeer donker bos strekte zich nu rechts van de weg uit.

» Zo, de eerst mogelijke ruimte zal ik gebruiken om de weg te verlaten en dan kun jij net zoveel bos gebruiken als je denkt nodig te hebben.«

Het meisje kwam half omhoog en voor Peter begreep wat er gebeurde, stroopte zij haar panty al van haar benen omlaag. De schoenen deed ze gelijk weer aan. De panty bleef als een grijs hoopje half onder de stoel liggen.

» Dat hoef ik zo niet meer te doen! Scheelt weer tijd !«

Na een paar honderd meter zag Pater, dat er een smalle weg het bos inliep. Hij stopte, reed tien meter terug en ging een klein stukje het bos in.

» Wil je het licht aanlaten, zodat ik mijn billen niet openhaal aan de struiken ?«

Peter lachte kort. De deur ging open en met een plof weer dicht.

Wat nu gebeurde had hij niet verwacht. In plaats van zich een weinig opzij van het pad terug te trekken, stelde Emma zich op zo’n vier meter voor de auto op en in het volle licht van de autolampen tilde zij haar rok omhoog, die ze met een handig gebaar achter over haar

schouders naar boven trok. In de zelfde tijd gleed een blauw slipje naar halverwege de benen omlaag. Als een grote levende, blanke, stralende S in het licht van de auto, zonder enige schroom, eerder brutaal, glansde zelfs de straal.

Peter wilde in een schrik-reactie het licht

uitschakelen en het parkeerlicht aandoen. Maar een kreet hield hem tegen.

Heel vaag hoorde hij iets, deed zijn raampje open en vroeg

» Wat is er ?«

» Nou is mijn broekje ook nog helemaal nat !«

Emma draaide zich nu met het front naar de auto. Haar slip lag nu op de grond. Onder de onderkant van haar blauwe rok, naast haar hand die hem omhoog hield, glinsterde een navelversiering met de allure van een piek in een kerstboom. Er onder was een woud aan rood

haar tot een eindje op haar bovenbenen. Een scene als in de film van Moulin Rouge, alleen een toonbeeld van werkelijkheid hier. Hij had het licht weer ontstoken om nog meer onheil te voorkomen.

Hij stak zijn hoofd uit het raam, zonder haar direct aan te kijken en riep naar haar

» Laat nu direct die rok zakken en kom in de auto !«

Toen ze instapte zei hij

» Houd nog even die rok zo omhoog en doe onmiddellijk die panty aan die op de grond ligt!«

Hij zag het gezicht van zijn vrouw al, als die morgen zou zien bij het instappen, dat er iets van bloed op haar stoel zou liggen ! Je wist maar nooit, of ze al dan niet ongesteld was. Het natte broekje wisselde van plaats met de pantry, zowel op de grond als aan haar al zo volwassen

lijf. Hij deed zijn best niet te kijken, maar was toch zeer verwonderd, dat het rood van het haar nog erg rood bleef door de lichtkleurige panty heen.

Toen hij geen geluid meer hoorde, durfde haar weer helemaal in haar richting te kijken.

» Kunnen we nu eindelijk naar huis rijden, of is er nog meer ?«

Zij schudde haar rode manen, trok haar benen, nu weer veilig in de panty opgeborgen, weer omhoog, maakte de gordel weer vast en ze konden verder.

Peter reed voorzichtig achteruit, zachtjes biddend dat een of andere tak de onderzijde van de auto niet zou beschadigen. Eenmaal weer op de weg, waar het nog steeds doodstil was, hernam hij zijn oude snelheid en even later was het zoemen van de motor weer het enige

geluid, dat je in de auto hoorde.

Na dit dal zou het ook afgelopen zijn met het bos en ze zouden op een wat minder heuvelachtig terrein uitkomen, waar de omgeving door bouwland werd bepaald. Het klokje wees aan, dat het al 23.35 uur was. En ze hadden minstens nog een uur voor de boeg. Wat een geluk, dat hij gisteravond het feestprogramma met Dora al gevierd had! Niet alleen kon hij dadelijk gelijk gaan slapen, maar hij zou ook heel wat mannelijker op de juist vertoonde film hebben gereageerd.

Emma scheen weer in slaap te zijn gevallen. Ze lag nu, in tegenstelling tot daarnet, met haar gezicht in zijn richting. Na een minuut of tien hoorde hij haar zuchten een keer licht, toen zwaar.

Haar linker arm zakte omlaag en haar rechter arm kwam omhoog. Zodanig dat haar hand op zijn rechterknie terecht kwam. Eerst liet hij die hand daar maar liggen, maar toen even later een paar lichte spierbewegingen de indruk gingen wekken, dat ze zijn dij begon te strelen, duwde hij de hand weg. Hij minderde even vaart, want de hand raakte de schakelpook, maar hij was snel genoeg om te voorkomen, dat er iets zou gebeuren. Maar Emma bleef actief in haar slaap. Peter wist niet goed wat er van te denken. Was ze nou wakker en bezig met een naar spelletje met hem, of was alles wel een gevolg van een actieve

droom ? Haar hand kwam nu vol in zijn kruis terecht. Toen hij ze weer wilde weghalen, greep ze zich vast. In deze positie niet makkelijk maar wel mogelijk.

Peter wist zich geen raad en ondanks de matige warmte, die hij ‘s nachts in de herfst in zijn auto prefereerde, om niet in slaap te vallen, kreeg hij het smoorheet. Hij probeerde zich uit haar greep te verwijderen, maar zijn eigen lichaam luisterde niet naar zijn wil. Hij voelde hoe

zij een erectie wist te provoceren. Naast hem klonk een diep lachje en toen wist hij, dat er nu vast geen sprake meer was van een slaap bij zijn passagiere.

» Is het geen verdienste van de mens, wanneer hij gevangenen weet te verlossen ?«

Voor hij een antwoord vond op deze vreemde vraag, wist hij wat ze bedoelde. Met een enkele handbeweging had ze de rits van zijn broek naar beneden getrokken.

» Ik moet blijven rijden, anders gebeurt er van alles, dat ik niet wil !« dacht hij bijna luidop.

Maar de oefening ging verder. Door een nieuwe handbeweging van haar kwam zijn hand op de claxon terecht en een luid getoeter klonk door de nacht. Daar schrok ook zij van, zodat ze haar hand terug trok. Omdat ze echter beet hield, wat ze beet had, bood zijn kleding geen enkele dekking meer.

» Doe dit niet! Doe dit niet !« fluisterde zijn stem en hij probeerde door aan de vorige avond terug te denken te voorkomen, dat hetzelfde als toen zou geschieden.

Het enige wat hem bleef, was hard op het rempedaal te trappen. Door de schok schoot zijn stoel achteruit en dat betekende het einde van al zijn illusies, dat het onschuldig zou aflopen.

Hij zag voor zich tussen zijn benen een enorme bos rood haar in het zelfde ritme op en neer

gaan als hij zijn onderlichaam voelde bewegen.

» Niet doen ! Niet doen!« steunde hij luid, maar het was al te laat. Het vlammende haar kwam vol met zilveren draden te zitten en het meisje, nog met haar mond omlaag liet een knorrend lachje horen.

»Grote jongen, hoor !« zei haar stem, twee octaven lager dan normaal.

Peter rukte het portier open, vloog de auto uit en met de rechterhand het portier nog vasthoudend begon hij over te geven. Vanuit de auto klonk een luid gelach !

» Geen gezicht die twee dunne billetjes zo in het licht van de auto, jammer dat ik geen foto kan maken !«

Hij liep nu werkelijk kwaad een paar passen van de auto weg. Hij haalde zijn broek omhoog en deed zijn hemd omlaag. Pakte een zakdoek uit zijn zak om zijn kruis

schoon te maken. En sloot alles weer op zo als het hoorde. Nu maar hopen, dat ze dit niet in geuren en kleuren overal gaat rondvertellen. Maar ik zal ze eerst van buiten de auto nog maar eens even toespreken voor we eindelijk verder kunnen.

Toen hij bij de auto terug was en het portier aan haar kant openrukte bleef hij als aan de grond genageld staan. Houdt dit dan nooit op ?

Emma had van zijn afwezigheid gebruik gemaakt om haar trui en bh uit te trekken.

» Wat moet dit nu nog voorstellen?« schreeuwde hij woedend.

» Deze kant van mijn lijf had jij nog niet gezien en voor ik nog een poosje bij jullie kom wonen, moet je toch weten, wat je in huis hebt ?«

Zonder er bij na te denken wat hij precies deed, greep hij met de linker hand in de rode bos voor zijn ogen en sleurde haar de auto uit.

» Auwe ! Je doet me pijn !«

Hij duwde haar met kracht de auto in, waar ze stil bleef zitten. Ook toen hij zei, dat ze de gordel weer moest vast maken. Ze reageerde niet. Toen hij haar gordel pakte, om dan zelf maar te voorkomen, dat er nog erger zou kunnen gebeuren, wist ze nog even haar borsten

hard tegen zijn bovenlijf aan te drukken.

Maar toen was ook alles echt achter de rug.

Hij liep om en ging weer achter het stuur zitten.

» Ik neem morgen contact op met jouw ouders, dat ze hun terugkeer niet te lang uitstellen. Ik ben gelukkig getrouwd en dat hoop ik nog minstens twintig jaar te blijven. Daar hoeft geen zestienjarige tussen te komen. En wanneer je nog eens vervoerd moet worden, dat nemen ze toch maar een taxi voor je. Liever dat de taxicentrale klachten over jou zal hebben, dan dat

mijn huwelijk kapot zal gaan !«.

Gelukkig hield ze de rest van de reis haar mond dicht. Hij gebruikte dat half uur nog met overwegen, of hij wat gebeurd was alles aan zijn vrouw zou opbiechten of niet. Toen ze om kwart voor een de auto in de garage verlieten, had hij een besluit genomen.

Ja, ze zou alles horen, maar niet eerder, dan dat Emma weer veilig bij haar ouders thuis zou zijn.