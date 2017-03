en wat nu verder ...?

Dan ben je met twee zaken bezig en dan ….

ga je kiezen.

De eerste is al snel genomen. Ik heb de zaak, waar ik al jaren mee zit >eruit< gegooid. En het viel niet tegen. Wat de tijd kan veranderen. Zulke taal destijds alleen voor volwassenen, liefst na 22.00 uur. Nu beginnen ze met verboden vruchten aan de ontbijttafel.

Even toelichten. Ik ben in de negentiger jaren gaan 'schrijven'. In het Esperanto, want zo loop je weinig risico, als er iets zou gebeuren. En om er toch een ervaring mee op te doen, wilde ik een aantal verschillende genres beproeven.

Gewoon een jongemeidenboek, een streekroman, (nauw ja??), een detective-verhaal en dan ook die nachtrit. Eerste doel was een oud recept, de “eenheid van Tijd” en daar heb ik nmm wel aan voldaan, alles gebeurde daar in een paar uur. En eenheid van Plaats en dat kwam dus ook aardig uit > alles in een autorit.<

Maar wat echt jammer is, achteraf was ik met het detective-verhaal het meest te spreken. Dat speelde zich af in een voorstad van Parijs, waarin een luxe buurt, en dus ook straat, een aantal onverklaarbare doden vielen. De clou was, dat een nichtje van de bewoner van dat huis over een doos chocolade een flesje vloeistof had gemorst, dat bestemd was om snijbloemen langer fris te houden. Daar zal een chemische stof in en dat was de dader. Plus het onhandige nichtje. Maar al die doden hadden op enig moment uit die doos gesnoept. Toen het nichtje weer opdook vanwege de begrafenis van haar familie, vertelde ze de gang van zaken langs haar neus weg, omdat ze niet met de oorzaak bekend was en het onderzoek nog liep. Volgens mij was het nogal origineel.

Nu en toen mijn ziektenperiode begon had ik geen puf meer om aan volgende producties te beginnen. Tot een vriend me voorstelde, om die twee genoemde verhalen in het nederlands te gaan vertalen. En zu ist gekumen !

Ik hoef er dus niet verder mee en ga de rest van de tijd en puf besteden om de geschiedenis van de Hoekse Lijn vanuit mijn belevenis nog wat uit te drukken.