Niet altijd manegeur en rozenschijn ….

ook niet bij het spoor, maar dan ligt het er maar aan, of je bij iets naars betrokken bent, of betrokken bij raakt.

Onze lijn werd twee maal getroffen door een spoorramp.

Er zullen maar weinig andere lijnen zijn, die dit ook hebben meegemaakt en dan dat nog over deze zeker geen lange lengte.

Ik ga niet zitten koekelen, maar geef datgene, waar ik nu nog van weet.

Het eerst gebeurde de ramp op de brug van Maassluis. De Voorzienigheid heeft me toen > uit de buurt gelaten< , ik was die hele maand opgeroepen voor herhalings-oefeningen. Ja hoor, militaire dienst. En daar deed ik wat ik gewend was bij een eerdere gelegenheid. Door het pestweer en het niet meer gewend zijn in een tent te moeten bivakkeren, kreeg ik een longontsteking en werd ik in Rucphen opgenomen in de ziekenbarak. Maar pa stuurde me de krant op met het hele verhaal en foto's . En later hoorde ik van de huisarts (een spoorfanaat), die ik vanwege de nazorg van de longontsteking, nog nader.

Het hoe en hoezo kan men elders wel vinden.

Maar dan ga ik toch even loeren en wat zie ik tot mijn grote verbazing, dat dit ongeluk in Maassluis in de 50-tiger jaren nergens beschreven of vermeld staat !???

Dan toch maar even mijn herinnering vanuit de overlevering. Van doden weet ik niets, wel gewonden want ik herinner me foto's van ambulances. En wel, dat er betrokken collega's gestraft zijn. Inclusief de stations-chef, die rustig lag te slapen thuis. Kreeg een bureaubaan in Rotterdam. Misschien wil iemand daarover toch meer weten, moet die maar eens bij een krant gaan loeren.

De tweede van mei 1980 staat me nog helder voor de geest, omdat ik vanuit het kantoor van NS in de toren van Schiedam, uitzicht had over het oostelijke deel van de bocht in het spoor, nu tussen Schiedam Centraal en Schiedam Nieuwland. Zelden wordt dit stuk als redding gebruikt, maar toen moest een DM-trein, met militairen onderweg naar de aflossing in Duitsland voor die ene keer LINKS rijden. Deze uitwijkmogelijkheid werd maar weinig gebruikt. En de treindienstleider in Rotterdam zag het op zijn afleesscherm, wat er ging gebeuren.

En door een fout vertrok de stoptrein naar Maassluis van het zelfde spoor vanuit Schiedam. Op het zelfde ogenblik, zodat beide treinen het rampzalige punt bereikten. En hier vielen wel doden en gewonden.

Ergens was het een voordeel, dat aan de zuidzijde een straat met flats gelegen was en aan de noordzijde een klein open stuk land. Zo konden mensen, nadat de spoorsloot was overwonnen, gemakkelijk bereikbaar zijn, voor zover de wrakstukken het toelieten.

Het meeste weet ik van de machinist van de stoptrein, die met zijn voet knel kwam te zitten in het wrak van zijn cabine. Het amputeren was het enige dat hem overbleef, maar het kostte wel zijn baan, die hij in de binnendienst mocht afmaken.

Laten we hopen, dat de op te bouwen reputatie van de RET een betere geschiedenis mag, zal hebben.

Voor al het spoorvolk, dat nu nog langs de lijn woont, wordt het een strop, dat de lijn, die ze tig jaren (bijna) gratis hebben mogen berijden, nu moeten gaan betalen.

Was natuurlijk niet de bedoeling, maar dat zelfde spoorvolk werd toen nog zo goed uitbetaald, destijds, dat er wel een auto voor de deur staat.