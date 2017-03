Andere artikelen







Op een mooie lentedag, zomaar .....

Geen idee of dit de laatste Hoekse Lijner zal zijn, maar voorlopig weet ik een nog wel leuke om te vertellen. Maassluis, de uitgebouwde post T op het perron aan de kant van de treinen naar Vlaardingen. En het windje van zee, speelt hier ook altijd leuk mee. We worden vaak beschermd tegen het ergste, wanneer Key en Kramer een nieuwe lading buizen klaar heeft liggen om afgevoerd te worden. En dan staat de stoptrein voor klaar om richting Rotterdam te vertekken, het eerste station is Vlaar-dingen want Vlaardingen West bestond toen nog niet. Het verhaal speelt op een woemsdagmorgen, wanneer een aantal Maasluizers, al dan niet aangespoord door het mooie weer, volgen een oude gewoonte om dan naar Vlaardingen te reizen, op weg naar de weekmarkt. Er staat voor beide loketten een aardige rijtje om het kaartje te kopen. De mensen, zoals ik, die even niets te doen hebben, kijken naar alles wat de overweg passeert en dat ziet er best vrolijk uit. De hoofdrangeerder moet eben wahten, tot de trein weg is en doet dat met een bekertje koffie in de hand vlak bij mijn zitplaats. Dan draait hij zich om en kijkt ook uit over de mensen, die mee willen naar de markt. >> Zo, eh, moet eens kijken !< en hij wijst naar een stel dat gearmd aan komt lopen. Hem kennend moet hij het echter vast alleen over de niet al te oude jongedame hebben. >> Wat een stuk, die …..<< de rest is voor na de Boekenweek. De man stapt de hal binnen, terwijl zij eerst voor het hekje blijft staan. De achterkant van de trein laat nog net zoveel wind toe op het perron, dat die de damesjurk te leuk vindt, om die niet naar boven op te blazen. Ze loopt alvast wat verder en de jurk komt tot rust. Manlief komt de hal uit en zij zwaait met de tas, zo van > Ik ben al hier !< Ze lopen, als de meeste reizigers, die naar Vlaardingen moeten naar voren en hij kijt even om. Ondertussen wil zij instappen en dan gebeurt het !! Zij glijdt met evident gladde hakjes van de basalten perronrand en verdwijnt richting ballast tussen trein en perron. Dit ongeval heeft verstrekkende gevolgen want vanaf de machinist en conducteur snelt iedereen, die nog geen zitplaats gevonden heeft toe, om de zomers geklede schoonheid uit de barre positie te verlossen. Is dit gelukt, dat komt de kleine colonne richting post T gestrompeld, waar ik niets beter weet, dan de deur open te houden. Was het eerst de wind, die een beeld vrij gaf van haar vgs kenners aantrekkelijke benen, nu hield deze de rok zelf omhoog. En reden werd duidelijk, toen ze op mijn stoel werd neer gezet ! Haar dijbeen was over en behoorlijke lengte onaangenaam ontveld. Nu beweest de chef-rangeerder zijn nut, door als de wind de verband-kist te voorschijn te halen. En werd de smartelijk plek voorzichtig ingeteept. De kaartjes werden klant-vriendelijk weer ingenomen en het stel sloeg het gebruikt van een taxi terug naar huis beleefd af. Dat stukkie konden ze nog wel lopen. De conducteur verscheen nog even op het toneel, want die moest voor zijn rapport haar naam hebben. Nou, vergeet dat maar, want ze werd onmiddelijk 'afgevoerd'. Wij wisten tenslotte ook geen nadere gegevens. Dat vond die koffiedrinkende collega eigenlijk wel jammer, maar misschien toch maar beter zo !









Geplaatst op 30 maart 2017 21:00 en 16 keer bekeken

