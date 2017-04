Andere artikelen







Een leeg perron, dat was de boodschap... na de dienst !!

En dan dook er toch weer een op uit een ver verleden. Vorige week kwam het thuis ter sprake over vroeger. Een van de buren van toen heette Vis en de jongste zoon, met een spraakgebrek had de voornaam, Simon. Maar eens wilde hij leuk zijn en vertelde >> In ben een echte sie-sie-siervis !<< En dat laatste woord bracht me weer terug naar de Hoekse Lijn, waar in Maassluis een echte sierviskwekerij gevestigd was. Dit bedrijf bestond bij de gratie van de enig voor hen bestemde voeding, Tubifex. Een zeer kwetsbaar spul, dat alleen door strikte afspraken met leverancier en vervoer, de spoorwegen, in stand gehouden kon worden. De laatste verzond altijd alles als Expresgoed, dat bij aankomst altijd onmiddellijk telefonisch gemeld moest worden en binnen een kwartier stond dan de wagen op het station om het spul af te halen. Maar niets kan zo goed geregeld zijn, dat er dan toch iets gebeurt, dat de boel verknoeide. Door vertraging in eerder vervoer was er een zending nog maar net op tijd om met de laatste trein naar Den Hoek verder gebracht te worden. De hele zending werd in de achterste bagageruimte geladen van de extra lange laatste trein naar Den Hoek. De condicteur was wel zo handig om alles in Maassluis uit te laden maar vergat dat aan het perronpersoneel door te geven. Zodat de tubifex op het perron van de zonsopgang kon genieten, gedurende het afsterven. Een niet geringe schadepost voor alle schuldigen. Want er werd natuurlijk ook schade geleden door het ontbreken van de nodige tubifex. Dit resulteerde in een nieuw voorschrift, dat de treindienstleider na de laatste trein het hele perron moest controleren op “achtergebleven goederen”. Dit overkwam dan ook mij op een warme zomeravond. In de licht van het stationsgebouw fietste ik richting kerkhof en weer terug, totdat ik …. Op de voorlaatste bank op het perron iemand zag liggen. En dan wordt een goed een mens dus des te ….. > He, zou je niet een wakker worden en naar huis gaan ? De mens kwam omhoog en het bleek een oudere tiener te zijn die gelijk enorm begon te huilen. En het verhaal was klassiek. Ze was bij haar verboden liefde in Vlaardingen geweest en had de trein van tien uur gemist. Zodat ze veel te laat thuis zou komen en haar vader had haar gedreigd haar niet meer binnen te laten. Dus bleef mij maar een mogelijkheid. Ze moest mee naar het politiebureau en daar moesten ze het dan maar verder uit zoeken. Even overdacht ik om haar mee naar mijn kosthuis te nemen en haar op de sofa van mijn hospita te laten slapen. Veel later was ik erg blij dit niet gedaan te hebben, want ik had niet één reizigster naar het politiebureau te brengen, maar twee ! Maar dat wist ze toen zelf nog niet. Wat zou ik een moeite gehad hebben, om mijn onschuld daaraan te bewijzen.









