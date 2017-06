Andere artikelen







dat zou toch ook anders kunnen....?

Verder naar de x-taligheid van ons, Hollanders. Er zijn geen reacties binnen over de “late roepingen” van talen-studenten. Of die dan ook tweetalige worden, wanneer ze die taal dan ook gaan mee-praktiseren, of niet. Dus ik ga er maar vanuit van wel, juist dat geregeld praktiseren maakt, dat je dat dan ook zo mag en kunt beschouwen. Zeker als in mijn geval ! Wanneer de telefoon gaat en ik hoor als verwelkoming >> Saluton !!< dan is het geen moeite, maar automatisme dat ik zeg > Parolas ..min !< Maar, zo was eens de opmerking, hoe zit dat dan met dialecten ? Daar heb ik eigenlijk nooit zo opgelet. Was ik in een streek, waar dialect gesproken werd, dan paste ik me (was voor mijn Esperanto-tijd) zo veel mogelijk aan, meestal met een soms wel eens onbedoelde hulp van de mede-sprekers. Het meest vreemde was ooit, tijdens onze oorlogsvakanties in Meijel, Noord Limburg, op de rand van de Peel, dat, wanneer men daar en toen iets wilde ontkennen, niet gewoon >nee< zei, maar “janei” . In het begin werd er dan nog wel eens gevraagd > is het nou ja of nee< en werd er hartelijk gelachen om die Hollanders. Omdat ik er al jaren niet meer geweest ben (na 1985) ben ik niet met die actualiteit op de hoogte. En bezoek aan Vlaanderen gaat veel verder met aanpassingen. Om te beginnen is Vlaams daar een officiële taal. Dus zou je geen vergelijkingen moeten treffen. Maar dan zit je toch soms met een probleem, want men is daar veel taal-gevoeliger dan bij ons. Vooral waar het gebruik van eufemismen betreft. Ik heb wel bij ondervinding, dat je als Nederlander steeds als allereerst gewezen wordt op het gebruik van “poepen” dat in het Vlaams een andere betekenis heeft. Maar verder valt het mij en anderen dikwijls op, dat men er een mooie, echt-nederlandse oplossing voor heeft gevonden. Een, waar we hier in Nederland de voorkeur geven aan, een uit het buitenlands afgeleid woord. Misschien een soms ver doorgevoerde manie ? Vooral met de uit het engels ontleende woordenschat, die maar gauw moeten komen stelen. Zie eergisteren. Dit doet echter voor mij totaal ten onrechte vaak wat minachting getoond wordt voor dat Vlaams. Ik hoor het helaas tegenwoordig veel te weinig meer. Omdat ik er niet meer kan komen. Misschien om hier gelijk nog eens wel te herhalen, dat mensen voor de televisie of radio te VEEL ons nederlands gaan vermorzelen. Gister was er nog een die voor de buis het had over >Onze voorzitter, die HEB …….< En zelfs al mag je dan de status van de spreker niet belachelijk maken, het hoort niet. Echter is het, wanneer men het personeel aan omroepers (m/v) de gelijke tendens hoort gebruiken, dat zijn ze bij de omroepen niet goed bezig. Gewoon bij de sollicitatie op letten en desnoods als je die iemand toch graag wil hebben, gewoon > bijscholen < !! Behoort volgens mij tot de minimale “correctheid” .









Gast 01 jun 2017 15:15 Ja Bart , daar ben ik het 100% mee eens hoor !!! BIJSCHOLEN behoort BIJ onze SCHOLEN !!!