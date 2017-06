Een bewijs, dat iedere opvolgende gewoonte zijn gevolgen heeft ….

In mijn m.o. heb ik geleerd in de les Nederlands, dat het verschil tussen oorzaak en een aanleiding is het volgende:

Een oorzaak heeft altijd een gevolg

Een aanleiding hoeft geen vervolg te hebben.

Of dit tegenwoordig nog geldt, weet ik niet, maar ik houd het er wel op, bij het geven van deze koptekst.

Maar dat geldt toch ook bij een toeval, die niet per se in het ziekenhuis behandeld moet worden ?!

En dan kun je gaan rekenen, vanaf het eerste toeval.

Wanneer ik 13 ben, dan is er een oorlog aan de gang. De duitsers worden uit Normandië verdreven en vluchten noordwaarts. Bv met tot gevolg de Slag bij Arnhem. En nog meer vluchtende troepen. Ook naar onze stad, waar voor de herberging scholen als verblijfplaats worden opgeëist. Dus rond mijn verjaardag stonden we op straat. Alle tijd inleveren om voedsel op te halen bij de boeren, die het leverden in ruil van de artikelen uit de winkel van pa..

Het tweede toeval wilde, dat een jeugdvriendin van mijn pa, onder-wijzeres zijde, ook de bibliotheek beheerde en er wel twee hulpjes bij kon gebruiken. En daarmee vond ik mijn eerste post als vrijwilliger. Samen met een klasgenoot/vriendje.

Het derde toeval wilde, dat ik daarmee wel bevoegd was om nieuwe boeken te lezen en het haar mee te delen, dat ik ze of wel leuk, dan wel spannend, dan wel goed, dan wel niet best vond. Maar dit toeval wilde, dat daar drie boeken bij waren over Tsjecho-Slowakije en Praha. Dat volstond voor het ontstaat van een diepe zucht eens beide gebieden te leren kennen. Een ervan was een stadsrondleiding.

Het volgend samenhangend toeval was, dat we in de zestiger jaren een nieuwe buurman kregen, die als hoofdonderwijzer de hobby had ongewone vreemde talen te gaan leren. En de taal waar hij actueel mee bezig was, was het Tsjechisch. Dus lag het voor de hand, dat mijn liefde in de zelfde richting leven gebleven was. Maar na 4 bezoeken en evenveel jaren studie was het hem gelukt net nog een broodje in een eettent te bestellen en het weer mooi te vinden.

Zoek dus dan maar een andere oplossing.

En toen kwam het volgende en daarmee waarschijnlijk laatste toeval op mijn pad.

In De Nieuwe Vlaardingse Courant verscheen een kleine advertentie, die aanbood schriftelijke lessen in Esperanto te leveren zonder betaling bij inzending te corrigeren. Die had ik niet gelezen hoeven te hebben, want ik las nooit advertenties. En toch deed ik het nu wel.

Een klein toeval daarna was, dat aan het einde van de cursus aansloot op een Televisie Cursus Teleac ……. Esperanto, verbeeld door Koot en De Bie. Deze werd aansluitend gevolgd, met het gevolg, dat ik mij ter stede kon aanmelden voor gratis lessen. Zodat ook de spraakvaardig-heid, zoals bij de meeste talen niet achterbleef !

De heer en mevrouw die deze bijeenkomsten, ook weer gratis, behalve een koffiepotje, leverde, bleken al oudere mensen te zijn, die al vele jaren lid waren van een protestants christelijke tak van de vele gespecialiseerde esperanto-verenigingen. Mijnheer was al vele jaren hoofdredacteur van hun contactblad. Kan niet en ken niet mooier.

Gesteund door deze mogelijkheden en ervaringen werd mij aanbevolen zo snel mogelijk te gaan praktiseren. Hij zorgde voor mijn eerste correspondentievriendin Roemenië. Een oude dame, die met haar man universitaire esperanto opleiding/studie gevolgd te hebben. En hier kwam het eerste nadeel tevoorschijn ! Mevrouw overleed na een paar jaar en zoals dan dikwijls voorkwam, niemand kreeg daarvan bericht. Haar man was al overleden en beiden waren kinderloos.

Ik was intussen ook al lid geworden van de steeds nog bestaande liga van esperanto-verenigingen, gevestigd in Rotterdam. Daar kreeg ik mijn tweede vriendin toegeschoven, een wat jongere collega uit ……. Tsjecho-Slovakije. Men wie ik nog steeds de bijhorende vriendschap bedrijf. Ik had het genoegen verschillende keren, na een eerste echt bezoek aan dat land, nog verschillende konden volgen.

En hiermee begon voor mij de ontdekking van een geheel nieuw soort wereld, waar wij hier in Nederland geen notie hadden.

En daarmee werden alle toevallen tot een gevolg gebracht, waar ik nooit geen notie van had kunnen hebben.

Maar wel weer een nieuwe golf van toevalligheden, waar ik later graag nog terug kom.

En is er bij mij zeker geen sprake van Gemiste Kansen. En dit is een groot geluk, dat ik mi of meer automatisch ja tegen gezegd heb. En in feite iedere keer zonder doel vooraf.