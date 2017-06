En morgen is het zover ……

In mijn beleving nog steeds een vreemd feest, ook als je het gewend bent alleen maar kerkelijk te vieren. Dat komt, denk ik, dat er weinig rond-om te feesten valt. Weinig spectaculair, terwijl er toch wel in religieus opzicht het een en ander wordt herdacht, naar Bijbelse verhalen en teksten.

En een van die zaken is nauw betrokken bij Esperanto. Want in het Pinksterverhaal wordt heel nadrukkelijk het volgende ieder jaar herdacht:

“ ….. en zij (de aanwezigen) hoorden spreken in hun eigen taal…”

En dat slaat dan op de vele verschillende talen, die in toen Palestina werden gesproken. Er wordt alleen van talen gesproken, maar in hoeverre dit nu talen of dialecten zijn geweest, ik weet het niet. Reëel aan te nemen, dat je ze met ons Fries kunt vergelijken.

In Polen was een studerend tandarts daar ook mee bezig omdat er in zijn tijd in Warszawa ook 4 talen gekend moesten worden om in het dagelijks leven mee te kunnen draaien. Pools, Duits, Jiddisch en Russisch.

Dat kan makkelijker, dacht Zamenhof en begon in deze richting te denken, werken en bestuderen. Wat zijn de twee grondslagen waar een taal op berust ? Dan moet je die minder complex houden.

De woordkennis werd aangepakt door voor allerlei (liefst alles) een grondwoord te nemen en de aanverwante woorden door algemene voor- en achterzetsels uit te breiden.

Hij zelf was natuurlijk ook verplicht om grieks en latijn te studeren. Hij vond dit, tot wat nu nog voor het Latijn geldt, archaïsche talen, die niet meer veranderen. Dus lag het voor de hand, dat er voor zijn woordenlijst geleend werd uit de klassieken en mediteraanse talen.

En dan de grammatica, die in andere talen altijd vol van vervoegingen werden gepropt. Hij vond het reëel, dat wanneer er voldoende herkenning was voor in welke tijd een tekst moest spreken, het voldoende was, samen met het persoonlijk voornaamwoord uit te drukken, wanneer iets was gebeurd. Het verleden, het heden, de toekomst en een gebiedende wijs. Waarmee je dan, weer via voor- en achtervoegsels verfijningen kunt aanbrengen.

En zo werd op deze grondprincipes begonnen te werken.

En met de ontwikkeling werden ook “ voetstappen” gezet. Het is leuk zelf voor je eigenwaarde een taal te bedenken, maar het moest ook aanvaard worden. En op de een of andere manier lukte dit ook. Zo werd het eerste esperanto-congres niet in Polen maar in Frankrijk gehouden. Terwijl de fransen hun eigen taal al als een tweede soort wereldtaal beschouwden, omdat die in alle franse kolonies werd ingevoerd.

Het enige dat mij zelfs nu nog verbaasd is, dat men het Esperanto niet gaat gebruiken in die landen waar meer dan een taal wordt gebruikt als voertaal. België, Zwitserland. Daar vinden ze het niet erg, om dit onderscheid letterlijk uit te vechten, of op z’n minst elkaar van discriminatie te beschuldigen vanwege het taakgebruik.

Een internationale vorm van toepassing van net nederlandse spreekwoord

“” waarom iets makkelijk doen, wanneer het moeilijk kan ??”

Of ligt hier nog steeds de gedachte ten grondslag, dat wat van Joden komt, nooit goed kan zijn ??



Niemand verwondert zich daarom, dat Esperanto in Duitsland van de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw streng verboden was en er veel esperantisten in de concentratie kampen verdwenen en vaak ook uitgemoord.

Maar ik had gisteren het genoegen na een jaartje een van de mensen in het ziekenhuis weer te kunnen begroeten. Zij was de gratis cursus per computer gaan volgen, maar het vooralsnog te weinig gelegenheid er veel gebruik van te maken. Maar desondanks had ze er dus wel het nut van ingezien en een mooi handvat om de pensioenjaren op een speciale wijze te kunnen doorkomen.

Verder gaat mijn verwondering ook uit, naar de vele internationale instellingen die er tegenwoordig zijn. Alleen al, dat zij het risico lopen vanwege een verkeerde vertaling door de tolken, dat ze door in weinig tijd het esperanto leren, dit hadden voorkomen.

Zou een goede besteding zijn om van die extra premie bij de EU te profiteren met instemming van de publieke opinie, maar waar niemand over wil praten waar ze die voor gebruiken.

Nu met een poolse voorzitter, is dit een gemiste kans.