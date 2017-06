Nog een keer over twee gevolgen van TAAL ……

Er zijn nog twee gevolgen te vermelden van mijn ervaringen, die ik eerst door Esperanto en dan de bezoeken aan het voormalige Oostbloklanden heb opgedaan. Zaken, die je door de tijd eigenlijk niet meer kunt indenken en destijds moest ondergaan. Maar desondanks het leven hebben beïnvloed.

De eerste was de nare ervaring, wanneer je naar Polen moest reizen en terugkomen. Zowel per bus als met de trein. Dat was het passeren van de grens tussen West Duitsland en de DDR.



De grenscontrole werd daar uitgevoerd door de troepen, die het meest de pest aan het Westen hadden. We moesten daar uren wachten, zonder dat er wat gebeurde. Ramen en deuren bleven onder toezicht van die soldaten gesloten. Niemand mocht de trein en de bus verlaten. Nu was het wel zo, dat die passages steeds gepland waren in de nachtelijke uren. Je kon dus rustig je ogen dicht doen samen met een tukkie. Iedereen bleek steeds op deze gang van zaken gerekend te hebben. Wij, de reizigers hadden nooit commentaar.

Slechts een keer was er een klein incident. Op het moment dat een van de soldaten een rondje om de bus gemaakt had, was een van de passagiers zo dom om een mop te vertellen, waardoor de niet-slapenden in de lach schoten, juist op dat moment. En die soldaat dacht natuurlijk, dat het om hem was. Gevolg, er kwam een half uur wachttijd bij !

Om het niet ingewikkelder te maken dan het al was. Het ergst was het voor de treinen, want die konden zich nooit op het handhaven van de voorgeschreven dienstregeling instellen, men was van die van de soldaten afhankelijk.

Zodat het mij gegeven was, nooit een echt conflict mee te maken.

De tweede ervaring was van geheel ander aard en gold zowel van de bezoeken aan Polen als aan Tsjecho-Slovakije.

In Nederland waren we gewend om weinig nieuws te lezen of horen over het leven in de Oost-europese staten, die “bezet” waren door de Sovjet Unie. Dat het daar niet best was, dat hoorden we wel.

Maar dan kom je in contact met de mensen in de landen zelf. En wat zie je dan ?

We waren gewoon om vanaf het begin het leven daar te vergelijken met onze eigen duitse bezetting. En dat bleek totaal verkeerd te zijn. Tijdens al mijn reizen heb ik geen opttreden van russische troepen of enkele soldaten gezien !

Het best bleek dit in Polen, waar het aflossen van de wacht bij het pools-nationale monument in Warszawa, gewoon iedere dag op het vaste uur door soldaten van het poolse leger. Iets dat in Amsterdam ondenkbaar zou zijn geweest.

Maar je zag er gewoon ook geen soldaten in een ”vreemd” uniform. Er werden daar ook geen soldaten afgemarcheerd. Er werd niet gepatrouilleerd op plaatsen, die daarmee een bijzonder karakter zouden krijgen. En als “westerling” verwonderde je door over. Zo kenden we de situatie daar ook niet.



Daar hoorden wij in de jaren nooit wat over. En dit verwonderpunt bleef, je gaat denken waarom niet, wat zit daar achter.

Het enige, dat ik me kon bedenken, was, dat wanneer het Westen zich daar over zou gaan verwonderen en publiceren, de russen daar dan wel weg mee zouden weten. Ten koste van het leven, dat de inwoners daar nog geoorloofd was.

Nog een punt ter verduidelijking. In de hoofdstad van de regio Chodsko in Tsjechië werd toen ik daar de eerste keren was, de 15e augustus als feestdag gevierd. Een lange processie, toen optocht, uit de stad naar een kapel op de heuvel in de buurt was het hoofdfeest met daar aan gekoppeld een festival van volksmuziek en -dans.



Maar in mijn bezoeken na 1989 bleek, dat het een neutrale vertaling was van het feest van Maria Ten Hemelopneming. En zo werd het een voor mij een openbaring, dat men zich op deze manier al die jaren heeft kunnen redden. Het festival werd er gewoon weer aan vastgekoppeld. En zo heb ik daar twee keer van kunnen meegenieten.

En zo kwam ook dit alles weer boven, wanneer taalkundigen strijden met de stelling, dat zwijgen ook een soort leugen zou kunnen zijn.