Een wereld verenigen of blijven verdelen

, al is het maar in tweeën, aanvaarden ? Een wereldhistorie vol met geschiedenissen. Bijna allemaal over de strijden van de ene partij tegen de andere partij. Al lang worden de meeste goede berichten ondergestroomd door ellende. Waarbij altijd mensenlevens mee gemoeid zijn of worden. Houd het dan nooit op ? Het eerste conflict dat in mijn leven kwam was dan ook wel een kanjer, de 2e Wereldoorlog. > Nog nooit eerder zoveel slachtoffers << zegt men nu nog. Er is geen papier genoeg en geen inkt te veel, om het allemaal te beschrijven. En dan hebben we het nog over maar 10 jaar uit het miljoenen jaren bestaan van onze wereld. Wij hadden het dit weekeinde echter over de kleine catastrofes. Twee verkrachtingen en moorden door mensen, jonger dan onze jongste kleinzoon. Even hierbij eerst en dan te bedenken, dat die zelf waarschijnlijk ook broertjes en zusjes hebben, zoals hun slachtoffers waren. En ouders, die die terug kijken op een opvoeding van twee zonen. Waarbij van een je moet aannemen, dat dit “ in de Vreze des Heere” is geschied. En dus van mensen, die de rest van hun leven met de smartelijke vraag zitten ”hoe komt het, dat we hier de rest van ons leven mee verder moeten ?”, zonder dat er iemand is, die zal kunnen helpen.

Want een psycholoog gaat niet iedere avond met je mee naar bed. Als een soort biechtkussen, dat verlossing brengt. Daar blijf je altijd mee alleen, of met je partner, die het zelfde moet doorstaan. En daarmee ook je hele woonomgeving, buren, de straat, de wijk, de kerkgemeenschap, het hele dorp. Is daarmee niet iedereen betroffen, die verre van schuld heeft. Een aanname, die mensen moeten aanvaarden, om de slachtoffer-kring niet nog groter te maken. Want wie wordt er feitelijk nog gesteund door ter plaatse neergelegde bloemen, briefje, foto’s, knuffels ?? Het ziet er goed uit voor de opnamen voor televisie en krant, maar wanneer alles weer dwangmatig opgeruimd is….?] Wat blijft er dan over van de honderden slachtoffers alleen al buiten de direct betrokkenen ? Alleen al de angst bij al die andere kinderen, die de dag, of week daarna weer gewoon moeten gaan zorgen, dat ze overgaan naar de volgende klas, of eindexamen moeten doen ? Want wij durven niet denken, als (groot)ouder zijnde aan de gevolgen, mogelijk een leven lang, voor de families van de jongens, die nu nog onvoldoende getekend zijn voor het verdere leven. Ik ben nooit opgevoed en opgeleid als rechter, maar je zult er maar een waardige straf voor moeten vinden. Een moord is altijd al onbestrafbaar, omdat het nooit is goed te maken, te herstellen. En dan de manier waarop ? Wat ze gedaan hebben, zullen ze zelf nooit meer weten, want zo iets gaat niet volgens plan, zoals de oorlogen en opstanden. Ik typ nu dit, maar hoelang duurt het dat we soortgelijke gevallen weer moeten lezen. Misschien wel uit onze eigen straat. Wanneer de zegen wordt uitgesproken in onze godsdienstoefeningen, hoor je altijd : >De Heer zegene en behoede ons <. Eigenlijk veel te weinig, de noodzaak is groter.









