Flink, vlug, vrolijk, fijn, fit, ……..

Zie hier het meest gebruikelijke resultaat, zelfs na een nacht met weinig of zonder lekkere slaap uit bed komen. Je hebt dan een z.g.. “vrije” dag, zonder dialyse. Maar ook de dagen met dialyse zijn zo zonder al te grote zorgen voor wat er dan komen gaat.



Dat komt omdat er in de groep, waarin ik mag deelnemen een bepaalde stemming heerst. We zijn, de eerste die aan de beurt zijn, altijd ruim op tijd aanwezig en daarmee wordt de gelegenheid gebracht om op de bank in de hal van het ziekenhuis een kwartiertje te babbelen, te lachen, of elkaars tijdelijk leed te delen. Daarmee zijn we een bekend ploegje geworden, waar iedereen, die even later binnenkomt, graag Goede Morgen tegen zegt. Daarom heb ik het wel eens over de sociëteit.

In de loop van de dialyse worden we in eerste plaats enorm in de gaten gehouden, met behulp van de dialyse apparaten, die direct reageren, wanneer de bloeddruk in min of meer ernstiger maten gaat verschillen of wanneer zich andere ‘storingen’ voordoen. Er is een koffie-moment, waarbij dan ook een geringe lunch verkrijgbaar is.

En dan na de voorgeschreven tijd, voor mij 4 uur, komt het ogenblik van afsluiten, het ontkoppelen van het apparaat. En dat duurt voor normale gevallen 10 minuten per aansluiting, dus ruim 20 minuten voor de twee. Omdat ik eerder al snel last had van nabloedingen heb ik in overleg mijn tijd verlengd tot 2 x 18/20 minuten. Je kunt in de taxi geen risico lopen. Want die wordt besteld in aansluiting op het einde van het afsluiten.

En dan neemt men dus, na het bepalen van het nieuwe lichaamsgewicht plaats in de wachtkamer om op de taxi te wachten.

Het ellende moment voor mij van de dag.

Wie denkt, dat de dialyse-patiënt voor het moment opgewekt en vrolijk vandaar in de taxi plaats neemt, heeft het volkomen mis.

Voor de meesten betekent dialyseren het inrichten van een houdbare tijdsruimte voor je lichaam, maar het is na de dialyse niet afgelopen.

DE meeste mensen zijn moe. Vaak afhankelijk van de leeftijd, want er zijn ook jongere dialysanten met de hun nog eigen kwiekheid. De ouderen vertonen dan ook nog wat problemen. Duizeligheid is daarmee het meest voorkomend, maar het kunnen ook andere klachten zijn. Maar het moet wel ernstig zijn, wanneer wordt besloten niet te vertrekken.

Dus begint dan het wachten op het verschijnen van de taxi, die je thuis moet brengen.

En hiermee wordt het meest van de patiënten gevergd. Zo miserabel als je je voelt, je hebt geen enkele mogelijkheid om in deze fase enige initiatief te ontplooien. Als je, net als ik aan nog andere kwalen lijdt dan is het lang wachten een kwaal apart.

Dan blijken ineens de taxiondernemingen een meer commerciële zaak te zijn, dan het in acht nemen van de norm van “ziekenvervoer“. ER schijnt een marge te zijn van een wachttijd van een kwartier, maar de afgelopen dagen is bij mij de gewoonte, om die uit te rekken tot een half uur of drie kwartier.

Het is voor mij zo, dat ik thuis een aangepast toilet tot mijn beschikking heb. Met mijn buik- dan wel darmklachten ben ik daar van afhankelijk. Maar zelf al zou ik, direct na het afsluiten naar een toilet kunnen gaan, dan ben ik niet in de wachtkamer aanwezig. Ook niet, wanneer ‘mijn’ chauffeur zich meldt en ik niet aanwezig ben, dus. Vanwege de drukte van het moment zijn de meeste niet in staat om lang op de patiënt te kunnen wachten en vertrekt. Hiermee wordt de tijd, dat ik, met mijn klachten, tussen kwart voor zeven en een uur, of later, niet van een toilet gebruik kan maken. Een kwelling, die ik geen mens toe wil denken.

Daarbij komt nog, dat door de lange wachttijd het regelmatig voorkomt, dat er nog een andere passagier mee moet rijden, die iets dichterbij woont en dan economisch gezien door het bedrijf, eerst moet worden afgeleverd.

De rit duurt dus voor mij nog wat langer, maar wat veel erger is, ik moet naar dat adres ongewild over 5 verkeersdrempels heen, dus heen en weer 10 stuks. Weet u zich voor te stellen, wat dit betekent voor iemand, die hoognodig van een toilet gebruik moet maken ? Daar heeft de taxionderneming natuurlijk ook niets mee te maken. Maar van de service van “ziekenvervoer “al helemaal niets.

Maar, zegt nu iedereen, waarom maak je daar geen werk van ?

Eerstens ben ik bij ‘mijn’ taxionderneming aangesloten vanwege mijn ziektekostenverzekering. En dat houdt weer verband met mijn pensioenfonds, die daarmee dus weer een overeenkomst heeft gesloten.

Nu, ik ben verschillende malen bij alle instanties geweest en geen, die daar anders aan kan doen, is >> van de klacht kennis nemen<<.

Het enige wat nog rest is, je gewoon overgeven aan die omstandigheden. Tot eens het besef van je houden aan de afspraken bij iedereen doorbreekt.