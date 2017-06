Een vreemde ochtend, zo een met een moeilijke klus ……

En dat is dan weer eens dubbelzinnig. In de dagen van “” weblog-rust”” wordt er toch nog aan weblogs gewerkt. Maar daar de heersende ellende kom daar dan niets van op papier en later in het net. Ja, ik ben iemand, die zich houd aan de tip eerst je product voor jezelf op te stellen en dan over te brengen naar de weblog zelf. Dan zijn de meeste typefouten er wel uit.

Maar de gisteren-rustdag was verre van rustig, dus was het hoofdschrijven van wat er nog moet komen een chaos.

Blijf ik bij het huidig ogenblik, dan luister ik nu naar een programma van Heer Hamel. Bekend voor mij vooral van de televisie, waar hij menig bijdragen aan diverse programma’s aan leverde maar minder aan zijn muziek, waar hij even royaal mee was en is. En dan komt er altijd wel een vraag. Dit keer aan mijn vrouw:

“” Kun jij je nog herinneren aan Jacob Hamel, die een AVRO-kinderkoor leidde voor de gelijknamige omroep, ik dacht op dinsdagmiddag na schooltijd ? Zou best kunnen, maar weten doe ik het niet. En …..dat had met lijden niets te maken ! “

Tot mijn verwondering beaamde zij mijn vraag ! Ik had niet zo’n culturele bijdrage aan kinderen van haar familie verwacht.

Zo, dus nog even verder genieten en dan tot ziens op de buis.

Deze week was er weer een van veel moeilijkheden, die deels aan mezelf werden toegeschreven, maar helaas ten onrechte. Nu, dat bracht bij mij het idee van, dat iedere mens eigenlijk een opleiding voor advocaat zou moeten volgen, om altijd met het “recht” als zodanig te maken hoeven te krijgen.

Een van die zaken was, dat ik bedacht een weblog te tikken over die camping aan de belgische grens. Het lijk nu een beetje op de toestand in Syrië ! Waar terroristen zich verschansen achter de burgerbevolking, die daardoor nog meer onrecht wordt aangedaan dan normaal. In die camping is de overheid op jacht naar criminelen, die zich net zo hebben verborgen in de gemeenschap van de “kleine lui”, die daar inkomsten-afhankelijk heeft gevestigd om al jaren lang, van elkaar en de natuur te genieten. Beide partijen vonden elkaar op de televisie, maar niemand hoeft te raden hoe dit gaat aflopen. De macht triomfeert, de natuurvrienden zijn de pineut. Al is het dan pas na een jaar. Enfin, dat ben ik dus kwijt.

En wat te denken van de democratie ? Een van de grootste naties in de wereld, die geregeerd wordt door …. jawel de rechtbanken. Het werk van dat wat moet gebeuren VOOR verkiezingen, hebben zij daarna overgenomen. Hoe lang blijft het mogelijk. dat een kapitalist-demagoog aan zijn werk blijf ?

Dat is het foutje, dat aan de huidig begrip van democratie is blijven hangen. Het raadsel, dat niemand weet op te lossen, wanneer een verkiezingsuitslag eindigt met een 50/50 uitkomst. En die aan beide opvattingen recht zou moeten doen, maar omwille van de rechtvaardigheid nooit is te bereiken. En dat mag dan voor mij ook 45/55 % zijn.



Welk groot politicus zou hier nog eens een oplossing aan kunnen dragen ?? Want, kijk ook naar Engeland, kijk ook naar Turkije.

Het accepteren van dit dilemma is, dat er een rotzooitje gaat ontstaan, waar dan de bijna hele wereld, zoals de EU, wordt geconfronteerd. En wat nu nog blijft is de machtszucht van de zittende politici. Want wie durft met mij gokken, dat Rutte niet zijn uiterste best zaal doen, als die engelse dame, om weer terug te keren naar toen alle ellende begon.

Ook zijn partij heeft zijn best gedaan. Terwijl de coalitiegenoot ten onrecht alles werd aangemeten, hij kon blijven lachen. Maar hoelang ? Als alles naar rechte verloopt ??

Laten we hopen niet weer een herhaling van zetten te moeten overleven. Ik hoorde al:

“Weg met die grijns, nu eens echt wat fijns “”

Zo, en de rest komt zeker nog een keer !