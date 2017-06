Zondag, dan kunnen we eens even stilstaan bij …

Andere artikelen







Het weer. Maar akeliger is het feit, dat we de langste dag naderen en de dagen dan al weer gaan korten. Zodat we de volgende verbetering pas kunnen vaststellen met …. Kerstmis. Dus nog even zuinig aandoen met wat we nog hebben en de vooruitzichten wat het weer betreft. Ik zou alleen al die streken van Nederland weg willen hebben, zodat iedereen in de gelegenheid is de zelfde ervaringen gelijktijdig te kunnen beleven. Maar ja, er zit nu eenmaal een west- en een oost-kantje aan ons landje. En met een noord en een zuid, kom je vaak ook maar moeilijk uit. En dan hebben we zeker en vast de volgende komende dagen weer de Dag van Zus en de Dag van Zo, want die krijgen we tegenwoordig van iemand cadeau. Zo heeft Max zijn kalender aangepast en van de vaders al opa’s gemaakt. Een ouwe, die steeds minder gevierd wordt, althans, dat kan per regio dan ook wel weer verschillen. Daar denkt men dan gemakkelijker over in de richting van de commercie. En minder aan een figuur van een vader, de man die het vlees snijdt op zondag. En de keuze van een geschenk lijkt nog moeilijker dan die op moederdag. Een geurtje is te persoonlijk, een stropdas al jaren tot en met de minister president uit de mode. De sokken ? Ach, sinds die niet meer gestopt hoeven te worden en bij de kledinguitgifte ten behoeve van vluchtelingen worden gedeponeerd, ook niet meer done dus. Blijft voor die gelukkigen, die niet beperkt worden, een fles drank te zijn, met de meest onvoorstelbaar verschillende, vreemde smaken. Maar weten zij dat, die zo’n geschenk nog willen geven ? Kan dat dan nog wel ? Ach, de eigen kinderen reageren zelfs al lang niet meer, wanneer een van de ouders een operatie heef ondergaan. Of moe of pa die overleefd hebben ? Nou, dat zien ze dan wel met Kerstmis. Veel te druk met veel centjes verdienen. Want het spaargeld van de ouwen gaat dan naar hun begrafenispot, volgens hun inzichten. Hoeven wij dan in ieder geval niet aan bij te dagen. Ik weet dan nog wel iets leuks. Hoef je er ook niet speciaal naar toe te gaan. Stuur ze dan maar een echt leuke ansichtkaart en nu eens niet een vol met steken onder water.









