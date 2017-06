Morgenstemming …. (naar Grieg) {ZKW}

Andere artikelen







Morgenstemming Ö. (naar Grieg) {ZKW}

(om direct recht te zetten: ik vind Grieg’s werken helemaal niet naar!) Mijn ogen verlaten Droomland en het eerst, dat die door hun -leden vaststellen is

Het is licht !!! Dan weet ik direct, dat het gelukkig nog zomer moet zijn. Fijn, dan kan ik opstaan. De partner zit al aan de ontbijttafel.- Terwijl ik bezig ben met het tellen van de golven yoghurt, die onder mijn knijphanden in mijn bakje laat lopen, Zie ik partner worstelen met het pak met de grote rode A - En vraag haar mij deze zaak, met een tissue-papier te overhandigen. Daarop verwijder ik met de tissue rond de draaiknop enkele malen draaien, tot die zich ontsluit. Met de achterzijde van mijn paplepeltje in het ringetje te steken komt ook het tweede dekseltje naar buiten. Dan zie ik, dat er een zweetdruppel zich gereed maakt voor de afdaling. Dat gaat achter het oor langs, over de Kaak en Kin om verder tussen de borstweringen door beneden in haar nog mooie navel op te bergen, in afwachting van haar verdamping. Ik gebruik slechts een vinger om de afdaling halverwege te stoppen. De rest van de redding is het aflikken van mijn vinger. Ik verlaat de keuken om in de slaapkamer mijn schone ondergoed op te halen. De rest gaat in opvolging via toilet en de badkamer met douche. Wanneer ik de badkamer betreed, staat de partner de tanden te poetsen voorover over de wasbak. Ik stel vast dat de borsten het niet eens zijn, of in de wasbak of er buiten. Door de ogen houden stel ik ook vast, dat haar slip het zo niet lang zal uithouden over haar zeer afgeslankte billen en de knieën al bijna bereikt heeft.. Met de rechterhand probeer ik zo goed mogelijk, het apparaatje terug in de gewenste stand te schuiven. Zij draait zich dankbaar om, zodat ik de hele kwestie met een kus op die navel af te sluiten (afstand geen 3 cm.), daarbij vaststellend, dat er geen verdere druppels gevolgd zijn. Wanneer de deur van het toilet wil openen, hoor ik de sirenes van de ambulance. Mijn directe conclusie is >> Weer een die de nacht niet mocht overleven !<<. Maar direct daarna het bekende geluid van de helikopter. De laatste geruststelling is “Het zou dus ook een gewoon verkeersongeluk kunnen zijn”.









Er zijn nog geen reacties gegeven.