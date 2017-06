Andere artikelen







En weer zitten ze er naast…………

En goed ook ! Voor mij ligt de grondslag in de kreet van D66 leider, die het voor mijn ogen 6 keer had over PAPIEREN WETTEN. Een wet staat op papier, waar moet je een document tegenwoordig anders op kwijt? Maar voor wat een partij op papier heeft gezet, daar zijn wel zoveel duizend partijleden, en stemmers op die partij, naar de verkiezingen opgetrokken. Valt daar zonder al die mensen te raadplegen maar iets aan te veranderen, alleen maar om een compromis te trekken ? Ik noem dat dan een vertrouwensbreuk, die de leden van die partij achteraf te verwerken krijgen. En hoeveel maal is zulks de laatste jaren onder Rutte al niet geprobeerd?? Regeren zou een reële onmogelijkheid worden. Slachtoffer dit keer was de P.v.d.A, die kennelijk zo’n klap gekregen heeft, dat ze een termijn zich buiten spel voelen gezet. Terwijl de VVD als lotgenoot de vruchten ervan moet plukken, door weer de zelfde man (hebben ze wel wat anders?) tot premier te kronen? De enige compromis, die ik me in dit schaakspel had kunnen voorstellen is, om de ministerszetel voor (RE)-Migratie aan de RoodLinksers te geven. Maar dan moet hij ook een kaartje mee krijgen voor een vroegtijdige aftocht. Want dan kom ik weer op die uitspraak van Pechtolt over PAPIEREN WETTEN. Een wet staat ergens voor op papier, maar dat voor zoiets te brandbaar. Dan krijg je het zelfde, als wat ze al hebben durven vertonen. Wie lief meewerkt, krijgt later een kans om in de volgende regering te komen. Voor hen was het uitgangspunt de Mensen Rechten. En daar valt niet mee te spotten, behalve voor hen, die de macht uitoefenen. Die komen altijd weer weg met hun macht.









Geplaatst op 13 juni 2017

