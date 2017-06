Niet de dag van de Reclame, dus kan ik het er van maken ….

Het was al zeer vroeg in mijn levenswandel, dat ik met Reclame in aanraking kwam. Haast letterlijk. Mijn vader met zijn zaak op de rand van een volksbuurt in het stadscentrum en een filiaal in die zelfde buurt, moest het voor een aanmerkelijk deel hebben van de reclame.

Daartoe kwam er iedere week een heer op bezoek om “de advertentie” op te nemen, die dan in de stedelijk weekkrant van het komende weekeinde zou worden opgenomen.

Deze man, deftiger de colporteur genoemd, was in de loop van de jaren tot zakenvriend verheven. In de zaak van mijn pa stond een grote toonbank, een wat kleinere aan de andere kant, die daarmee ruimte liet voor een kleine toonbank, waar o.a. de kassa op gevestigd was. Voor de toonbank stond een taboeretje, een krukje zonder leuning. En daar liet de colporteur, zijn zitwerk op neerzakken, zo een schrijftafel ter beschikking hebbend, want pa was er wel zo een om zijn logo iedere week in die krant te krijgen.

De krant werd gratis verspreid – daardoor bereikbaar voor de slachtoffers van de crisis toen - en de uitgever had altijd een vertrouwd corps van brievenbus-duwers in actie.

Er werd altijd wat na gepraat over ditjes en datjes, bij het genot van een door de colporteur gepresenteerde sigaret. En een snoepje voor de zoon, als ik, die toevallig ook in de winkel was.

Dat was voor mij reclame en dit idee hield ik nog lang vol, zeg maar tot ik bij het semie-overheids bedrijf mijn intrek had mogen nemen.

Daarom kreeg ik er in die volgende jaren minder belangstelling voor. Het was makkelijk bij de kranten, die je gewoon, wat reclames betreft geen interesse voor had. Je sloeg ze gewoon over.

De televisie maakte daar een eind aan, wij kregen er een voor een paar centen van de peetoom van mijn broer, voor de reclame werd toegelaten. Als geschenk aan de peuter achternichtjes. Die van het toestel waarlijk genoten. Voor ons makkelijk, want je kon het ook als apparaat voor beloning van iets, inzetten.

Maar misschien juist hierdoor werd de reclame een soort gebruiksproduct, waar van alles over te zeggen valt.

Als beoordelingsnorm kan men uitgaan van het nut van een reclame.

Wat heeft de reclame-plaatser er aan wat betreft de omzet van zijn genoemde producten Ik denk, dat dit voor mij niet vreemd is, want dat was toen ook al zo.

En laat ik het dan voor de rest ook hierbij maar houden, ik ben geen wetenschappelijk onderzoeker.

Een categorie, die er iedere keer voor mij er naast kleunt is, die iedere week met een AANTAL verschillende aanbiedingen komt. Wie daarop reageert en naar de desbetreffende winkel gaat, kan op een boel onzekerheid rekenen, want welk van al die getoonde reclames zal zijn/ haar verkoper te voorschijn halen ?? Kan men daar zelf invloed op uitoefenen? Wie pas een nieuwe zonnebril voor zijn Vaderdag heeft gekregen, heeft geen behoefte aan een nieuw, model, dat je niet kunt kiezen.

Maar het meest heb ik een hekel aan die al dergelijke ondernemingen en bedrijven, die bij hun reclame-inzichten zich letterlijk afzetten op de producten van de concurrentie. Mijn rolletjes drop kosten maar 0,20 € die van de overbuurman 0,48 € .

Misschien zullen er dan ook wel veel mensen zijn, die dit soort wel leuk vinden ? Ik heb zelfs eens de bewering gehoord van iemand, die vond, dat de weggezette onderneming het wel eens leuk zou kunnen vinden, dat zijn, haar naam op die manier in beeld kwam !