Als-tu-blieft, weer eens een nieuw spreekwoord.

Wie tijdig zijn rempemdaal bedient, botst niet tegen muurtjes bij een Centraal Station …. Vandaar dat ik tegenwoordig steeds meer een vlam-uit moment neem, als mijn ouwe lijf ‘t het even niet meer ziet en de kwaal van het ogenblik de overhand neemt. Eerder was dit regel in de middag na een dialyse, maar nu komt het wel meer voor. En de bezoekers van mijn weblog zien, dat er een datum werd overgeslagen. Dat komt dan ook nog voor, wanneer ik ’s avonds voor het naar bed gaan, die van de volgende dag alvast plaatst. Geeft rust bij het naar bed gaan. Hoewel (??) Want juist daar gaat mijn betere helft er vandoor en veroorzaakt een gevoel van……. Ja, van wat ? Het ergst is, wanneer er oude narigheden komen spoken. Dus dat moet ik niet, maar wat doe je er tegen ? En zo komt er wat nieuws voor in de plaats. Weer een nieuwe categorie. Waarbij ik het, op bed dus, nodig vond om er weer eens een mini-lesje esperanto bij te geven. En van de doelmiddelen bij het ontstaan van esperanto was, om voor ieder begrip een onderscheidenlijke naam te vinden. En zo bestaan er dus twee betekenissen voor het woord “afkorting” . De taalkundige zoals o.m. voor onder meer en b.v. voor bij voorbeeld. Maar neem je een kortere route, dan maak je die afkorting en wordt het een andere vorm. De eerste plaats is mallongigo, de tweede zou dan kunnen worden mallongigaĵo. En een misverstand wordt voorkomen. Want dat zou kunnen voorkomen, snapt u wel ? Maar wat was nu de overweging bij mijn hoofd-uit-moment op bed ? Want het ging niet om afkortingen zelf, maar om de titel van de categorie zelf. Wanneer ik een ingeving heb, die maar een klein stukje tekst inhoudt, b.v. Dur was uns, op z’n hollands uitgesproken. Kijken of het werkt !









Gast 17 jun 2017 09:42 Ja Bart , in jouw verhalen ben je ook echt niet te Remmen !!! Maar bedien in jou geval niet het REMPEDAAL...want dáár hebben wij gewoon veel voordeel van !! Groetjes...en een fijne VADERDAG !!! Groetjes van vader Gast Gerard