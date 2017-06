Andere artikelen







Direct raak !

En zo brengt het radionieuws direct al zo’n dingetje aan ! Er is ergens een festival, waar veel RECLAME (!) voor gemaakt wordt. Logisch, wanneer je dat ook eens wilt proberen. Maar >>mens, erger u niet, verbaas u slechts <<, zoals mijn oude collega eens inbracht. Nu blijkt een deel van de bevolking daar tegen en wil actie voeren, dat het niet doorgaat. Veel te veel rompslomp, al die vreemdelingen, die hier naar toe komen. Geeft maar herrie en zo.

Maar is het tegenwoordig niet zo met vele dergelijke gelegenheden? Neem nou de windmolens. Pracht idee, de wind hebben we gratis, dus het moet lonen. Maar, ja hoor. Windmolens houden onze toeristen weg van het strand, het is geen gezicht ! Buitenlandse toeristen azen op mooie huizen, die in die pittoreske gebieden aanwezig zijn. Brengen een hoop geld mee, waar je, dan als bezitter/verkoper weer voor jezelf iets mooiers kunt kopen. Een kapitalistische vorm van immigratie-ondersteuning. Waar vluchtelingen indringers zijn, zijn die nieuwe nederlanders maar wat welkom. Ik vraag me dan af: Hoe kijken onze kleinkinderen over 30 jaar daar tegenaan ??







Geplaatst op 17 juni 2017 09:48 en 14 keer bekeken

Er zijn nog geen reacties gegeven.