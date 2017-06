Andere artikelen







Komt een nieuwe herinnering boven wapperen ….

De eerste de beste buitenlandse gast, toegerust met het Esperanto, bracht eind zeventiger jaren mij een bezoek en er werden zoveel mogelijk steden bezocht. In Rotterdam natuurlijk een stadstrip gemaakt. Het eerste wat hem opviel was de naam van een bank, die we passeerden. Grote hilariteit en de vraag >> Wie heeft dat verzonnen ?? Hahaha ! Ik begreep het niet direct. >Dat is toch een bankbedrijf waar je voor allerlei geldzaken terecht kunt ?< > Ja, < antwoorde ik. > Weet je dan niet dat rabi in het esperanto >beroven< betekent en rabo is dan afgeleid een ROOF Het vooreuro-kwartje viel. Weer wat geleerd in het esperanto. En toen de spreuk, van de h.b.s. ! Nomen est Omen. De naam is een voorteken. Ook in de kapitalistische wereld. Maar dat begreep ik allemaal toen nog niet. Nu wel. Helaas voor al die slachtoffers, die zich lieten misleiden.



En de man sprak Un vleeselik volgevoel had ik, Hij was 87 jaar, Hij was een Chinees, Die gehoord had, dat zijn buulvlouw was verklacht.







