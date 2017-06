Andere artikelen







Bijna ultieme vorm van rassenhaat …..

betreft een van de dagelijkse berichten over de toestand in Amerika. Onder het mom van het bedienen van het belang van ALLE amerikanen, wordt de een na de andere ‘zegening’, die Obama in de loop van zijn regeringsperiode tot stand heeft gebracht, wordt er om zeep geholpen. Zaterdag was er weer het bericht, dat de huidige president, weer in het belang van het hele amerikaanse volk, de betrekkingen met Cuba afbreekt. Juist was het de bedoeling van Obama, dat een betere, zo goed mogelijke, verhouding met Cuba weer een ware aanwinst voor de buitenlandse handel met dit land voor de HELE amerikaanse bevolking ten goede zou komen. En ik praat dan nog niet van een meer menselijke verhouding met een naburig land, dat al zoveel jaren moet tolereren, dat Amerika daar een van zijn meest afschuwelijke gevangenissen ter wereld gevestigd houdt. En een van die toestanden, waaraan ook Obama een eind had willen maken. Dat zou dan de bedoeling van de politiek moeten zijn. Regeren bij het afbreken van het werk van de voorganger. En daar hangen ze dan ook nog het naamkaartje van een VOORUITGANG aan.









