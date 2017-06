Andere artikelen







Het lijkt moeilijker dan het is ….

Maar je vindt er tegenwoordig gauw weer een, wanneer je rondom je heen luistert. Zo hadden ze het er een keer over het terrorisme. Daar kom je tegenwoordig per dag bijna niet meer omheen. Wanneer is een keukenmes een vriendelijk gebruiksmiddel, maar wat, wanneer je er de buurvrouw de hals me afsnijdt ?? Wel, het enige is, dat je het niet direct als terrorisme veroordeelt, maar toch, de hele buurt van de buurvrouw loopt er door drie dagen later mee in een stille tocht met witte ballonnetjes. Na weer een echt terroristische wandaad met vele doden en gewonden wordt er aan de stamtafel ook weer over gesproken. Je kunt je daartegen nooit weren, is de stelling, die vrij algemeen wordt aanvaard. Dan komt een van de aanwezigen met een opmerking, die niemand kan verwachten. >> Hier wordt anders ook weer internationaal aardig op bezuinigd !!<< Als antwoord alleen maar vragende blikken. >> Jawel ! Hoe vaak hoor je niet “de terroristen werden ter plaatse gedood !” Maar dan moet je eens nagaan wat dat een land bespaart !! Zoveel maanden, of zelfs jaren, van detentie, benodigd om een rechtswaarheidsgevallig onderzoek te houden en af te sluiten. Hoeveel politiewerk moet er worden ingestoken en dan volgen nog zoveel maanden voor voorbereiding van het proces, met al haar mogelijkheden m een zaak te rekken. Ik schat het aantal benodigde mensuren op duizend. En dat betalen wij allemaal met onze belastingen. Dus, is hier sprake van bezuiniging, of niet ?? De meest belezen aanwezige staat dan op met een rood hoofd. >> Maar we zijn toch allemaal tegen de doodstraf, die hier in feite wordt toegepast? Dat is toch tegen de meeste europese grondwetten ?? De eerste spreker antwoordt rustig >> Maar vereist een radicaal optreden dan niet, dat we als bevolking beveiligd worden tegen zulke lieden, die ieder moment om bij een veroordeling er onderuit te komen, niet schuwen? En het is ook bekend, dat bij hun opleiding direct wordt geleerd er rekening mee te houden, dat je het niet zult overleven. Terwijl daar in veel van die kringen nog wel een hemelsverblijf wordt beloofd. Al dan niet met zoveel maagden. Dan je zult dat allemaal maar geloven. Dan blijf je toch doorgaan. Hoe meer, des te beter. Daarom is het enig juiste antwoord, grondwet of niet, boter bij de vis, als afrekening. <<









Geplaatst op 20 juni 2017 08:54 en 17 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.