Wat is het ergst, dat u op straat kunt tegenkomen …?

Is dit een belangrijke vraag ? Alleen voor maar weinig mensen, die zich niet aan een bestaande afspraak moeten houden, gaat die helemaal niet op. En alleen al niet, omdat het dan om bekende personen gaat en de afspraak er een is als gevolg van…….. Maar je kunt ook zaken tegenkomen, waarvan je niet op de hoogte kunt zijn. Optredende files, wegomleggingen, massale ongelukken. En dan zijn er nog die ervaringen van verkeersbelemmeringen, die al ouder zijn. Een ervan is de verkeersdrempel. Die zich in het algemeen in steden bevinden, soms zelfs aangebracht in geasfalteerde straten en wegen. Ze dienen alleen maar om de gebruiker daarvan zich aan de daar gestelde verkeersregels te houden. Ze zouden dus feitelijk overbodig moeten zijn. Zijn ze doeltreffend ? Dat is zelfs nog maar betrekkelijk. Voor fietsers, scooters, elektrische fietsen zie je, dat ze geen last veroorzaken. Gewoon even een “stoepie nemen” en je hoeft er niet voor op de rem. Maar wie toevallig net in de buurt woont, waar het zien passeren van verkeersdrempels alleen een blik naar buiten nodig heeft, die weet wel anders. Zoals die bij ons, die de wijk moeten beschermen tegen degenen, die 30 km. aanzien voor 80 km. per uur. Dit schijnt dan ook de dagelijkse zonde in het verkeer genoemd te worden. Nee, het zijn niet alleen de ’vreemde bezoekers ‘, die dit uithalen, ook mensen, die in een van onze woonblokken woonachtig zijn. Bij het passeren kunnen we dan zien, wat voor vonkenregen de uitlaat veroorzaakt. En de snelheidsbeperking is er niet voor de lol, er zijn een grote school, een sporthal en gelegenheid voor kinderopvang gevestigd. Het gaat er dus om, dat de weggebruiker er wordt op gewezen, niet alleen in de wereld te zijn. Afgezien van de kosten aan autoreparaties. Een stukje normaal fatsoen, waar we ons als denkend mens toch verplicht toe zouden moeten voelen. Wat niet wordt geteld is de overlast, die die dingen ook aan normaal verkeersgedrag veroorzaken. Bij voorbeeld. Aan zieken en gehandicapten, die vervoerd worden, zelfs als men zich aan de voorgeschreven snelheid correct houdt. Een gloriedag, wanneer de ANWB een actie zou ontketenen met de leus >> Doe normaal en de verkeersdrempels het land uit.<<









