Een mooi herinnering van lang geleden ….

Vanwege een dergelijke ervaring van een ander, kreeg ik een mooie herinnering aan een gebeurtenis van zo’n 50 jaar geleden.

Toen werd het sociale leven geleid door het GAK. Deelnemers waren de overheid, organisaties van werkgevers en de vakcentrales.

Een onderdeel daarvan waren periodieke vergaderingen van de Geschillencommissies, die conflicten bespraken van werkgevers versus werknemers. De belangrijkste zaken betroffen het ontslagrecht.

Ik had de eer lid namens een van de twee vakcentrales te mogen zijn.

De werkgevers verschilden nog al eens van vertegenwoordiger. De een had een lid van een bureau va rechtsbijstand, de ander een personeelschef en in mijn geval hier, was het de chef-boekhouder.

De beklaagde chauffeur was ontslagen. Vanwege een speciale taxirit.

Hij had in een straat op weg naar de garage een vrouw met een kind in een deken gewikkeld op de rand van het trottoir zien staan gillen >> ’n dokter, “n dokter !< Hij had zich niet bedacht, gestopt, de 10 meter terug gereden, de vrouw met kind ingeladen en binnen 5 minuten naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Maar, dit alles zonder vooraf de centrale in te lichten. Dat geschiedde destijds slechts per telefoon en hij was bang voor wachttijden bij het bellen.

Dit was de druppel, die de emmer deed overlopen. Want hij had al een aantekening op zijn personeelslijst. Hij was er ruim 4 jaar in dienst en was aangewezen voor de kortere ritten. Vandaar dat hij in staat was, ongeveer ieder uur, tussen de ritten door, een korte pauze te gebruiken om een kom koffie en toiletgebruik te genieten. Omdat de ritten rondom werden vastgelegd, was het geen stiekeme bezigheid. Maar het paste niet in het personeelsbeleid van de onderneming. Vandaar die aantekening. En die emmer.

De man was lid van onze bedrijfsvereniging voor het vervoer en vandaar was hij bij mij terecht gekomen.

Tijdens de zitting, waarbij hij niet aanwezig was, kwam zijn arbeidsgedrag ter sprake. Toen werd duidelijk, dat hij zijn eigen pauzes nodig had om rijvaardigheid te behouden en zij hoofd bij zijn werk te behouden. Zijn baas vond dit geen redelijk excuus, want daar hadden zijn collega’s ook geen recht op.

Uiteindelijk bleek dat de beoordelingscommissie het met zijn en mijn zienswijze eens was en de taxiondernemer moest hem weer in dienst nemen. Wat een geluk !!!

Nou, nee !!

Hij werd weer ingedeeld bij de kortere ritten, maar zo, dat er van een promotie naar langere ritten geen spraak zou kunnen zijn. Hetgeen een loonsverhoging uitsloot, terwijl ook toen de fooienpot voor korte ritten aanzienlijk magerder was, dan die bij lange ritten ook die extraatjes aanzienlijk lager waren, dan bij zijn collega’s .

Omdat ik daarna naar een andere regio ben overgeplaatst en geen lid meer kon zijn van die Geschillencommissie, weet ik niet hoe het met man is afgelopen. En ook omdat ik in een andere bedrijfstak werkzaam was. Maar toch, onvergetelijk gebleven.