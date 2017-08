Het mooiste is het onverwachte

Vakantiestilte alom, dus ook de bezetting van de club was minimaal.

Maar wie kwam daar binnenzetten ?

Henk, die helemaal de vakantie, die hij had beleefd uitstraalde.

Gore spijkerbroek, blote voeten in open sandalen. Daarboven een wit shirt, dat voldoende bruine doorschijn vertoonde. De armen tot boven de ellenbogen blote bruin.

Toen hij zijn bakkie koffie voor zich had, was het de rest van de club lekker zwijgen en luisteren.

We waren met nog een bevriend stel op vakantie in Marokko. Op aanraden van marokaanse overburen, dat we daar eens naar toe moesten. Gemakkelijke vliegreis en geen dure tarieven. En het was in het meest rustige strandgebied van het land. Bij onze straatgebeurtenissen hadden we die vroeger marokaanse familie beter leren kenen en wederzijds al een keer bij elkaar wezen eten. De vooruitzichten waren dus goed en we probeerden het maar, met z’n vieren.

Alles wat voorzien was kwam uit, toen we daar aankwamen. Mijn vrouw was direct opgetogen over de mooie zonsondergang als we daar over de strandpromenade wandelden.

De tweede dag gebeurde er iets opmerkelijks. Ik zat voor mijn ochtendkoffie aan de strandbar en de dames waren, hoe kan het anders gaan winkelen. Vriend sliep uit.

Ik zou net een de koffie beginnen toen een echtpaar binnenstapte en op gehoorafstand ook aan de bar kwamen zitten. Hij met een lange zwembroek aan, bont gekleurd met palmbomen en zo. Naast hem zijn echtgenote. Nam ik aan. In bikini, al even bont en dat kleurde geweldig bij haar al bruine huid. Maar ik had al gauw in de gaten, dat ze nederlands spraken. Ik moest even naar het toilet en in het passeren schopte ik ‘per abuis ‘ tegen de tas, die tegen haar kruk stond. Dus zei ik hardop “ Neem me niet kwalijk !” Toen ik terug liep naar mijn plekje, bleek dat ik het goed geschopt had. Hij hield me aan.

“Ook hollander, merk ik ?” Ja, natuurlijk !

Enfin, het stel schoof drie plaatsen op in mijn richting.

Ik wilde me toch niet opdringen, maar gaf met een knikje mijn instemming met de verhuizing.

“ Bent u hier op vakantie ? “ Moest kennelijk een uitnodiging zijn tot een verder gesprek.

“Nou, wij niet hoor, familiebezoek. Ik ben een marokaans-rotterdamse nederlander. Ik ben taxichauffeur, die in Rotterdam geboren is en dit is mijn vrouw, die ook uit een zelfde familie stamt.”

Nadat ik mijn naam genoemd had en daarmee aangaf toch wel nieuwsgierig geworden te zijn, vroeg ik hem, toch wel wat brutaal

>> Maar waarom, als van komaf marokanen, spreken jullie nederlands?<<

De man schoot in de lach.

“ Wat denkt u, wat er gebeurt, wanneer we hier, zo uitgedost, maro-kaans gaan zitten praten ? ” Hij lachte luid. ” Ik denk dat we net nog niet gestenigd zullen worden !”

Wij keken eens om ons heen en ik snapte direct wat hij bedoelde. Wat moet die man gelukkig zijn met zijn dubbele paspoort.

En zo kwam het, dat in het algemeen ons clubje met 2 personen werd uitgebreid. In zijn (gehuurde) auto werden verschillende interessante excursies gemaakt. Dat, dank zij zijn (Yusuf’s) taxi-ervaring. De kosten werden eerlijk gedeeld, hoewel Yusuf daar niet op aandrong. Zijn vrouw ging meestal niet mee, zodat de auto steeds nog comfortabel bleef ook.

En zo werd onze vakantie een groot succes en niet de hele dag aan het strand hangen.

Bij het afscheid, Yusuf bracht ons, en nu nadrukkelijk gratis, naar de luchthaven. Hij liet ons zijn telefoonnummer in Rotterdam na, met de dringend verzoek, als we eens naar Rotterdam kwamen, ons telefonisch aan te melden. En gezien onze ervaringen, gaan we dat zeker eens doen.