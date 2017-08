Andere artikelen







Moest dat nu allemaal maar, zo maar voor iedereen ?

Vanmorgen in de krant weer een nieuwtje. En als je vrouw dit dan zo maar heeft voorgelezen, denk je bij jezelf: Moet dat dan zomaar, voor iedereen ? Dit is zelfs door een komkommertijd niet goed te maken. Wat leest je daar dan nog aan ? In een spaans hospitaal bevalt een vrouw van een kind. Is geen nieuws, maar kennelijk wel wat daarna gebeurt. Als de bevalling achter de rug is, wordt de vrouw afgevoerd met de lift, kennelijk om uit te rusten naar de uitrustkamer. Maar daar is de afloop niet op berekend. Wanneer de brancard met de vrouw erop, met het hoofd naar achter, de lift ingeschoven wordt, gaat voortijdig de deur dicht en vertrekt naar boven. Het hoofd blijft op de verdieping achter. Walgelijker nieuws kan ik me niet voorstellen, zo’n beeld van een gelukkig glimlachende jonge moeder. Voor altijd gescheiden van haar eigen lichaam en dat van haar baby. Beschreven in wat directere taal. Moet zulk nieuws nu europa-wijd bekend worden gemaakt ? Ik zie het zo voor me, helaas, nadat ik enkele weken geleden met een soortgelijk geval ben geconfronteerd. Een joch van 2 jaar, dat uit ons flat de automatische deur gebruikt om uit te stappen, zoals een kindje dat doet. Deur open, het lichaampje de deur indraaien en een beentje naar buiten. Alles in de 1e versnelling. En dan gaat de deur automatische dicht. Wat doe je als je er twee meter vandaan staat ? Mijn lichaam is groot genoeg en kan de deur tegenhouden. Het kind kijkt je verbaasd aan. Wat doet die ouwe vent gek ??? Het tweede been volgt en hij kijkt zoekend naar zijn moe, die de auto al vast start. Moe weet van niks, zag niks. Goede reis alle twee !









Geplaatst op 23 augustus 2017

