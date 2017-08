Andere artikelen







Komt het dan nooit meer goed……?

Ieder jaar komt er zo rond deze tijd wel een terugblik op de al dan niet genoten zomer. En het ligt dan aan de weerman, die je wel iedere dag wilt zien op de teevee. Ben je al op leeftijd en niet meer zo buitenhuizerig, dan heb je gauw een click. Je gaat eens na, hoeveel ijsjes je in je tuin, of op je balkon hebt kunnen weglikken, Zijn die met pakken te meten, dat geef je de weerman met veel zonnedagen gelijk. Maar was je net op vakantie in het zuidoosten in een tentje, op een camping, nou dan ben je bepaald niet tevreden gesteld. En wat te denken van al die mensen op Lowlands. Inderdaad, je moet er wat voor over hebben. Dat bleek er toch nog veel te genieten zijn geweest. Ik doe het wel met de radio en de SanDisk. Ook leuk, zodra je er een de praat hebt. Maar ik ben dan toch nog wel tevreden. Niet te veel kou geleden tijdens de dialyse. En we hebben al veel mooie herinneringen aan een mooie herfst. Zoals die van de geboorte van onze vierde dochter. Moest de jonge her-moeder uitrusten, ging pa met de rest naar het park. Beestjes kijken. En zij in de, echt waar, zomerjurkjes. Maar wat, wanneer je nu naar buiten kijkt. Dan zijn er van de vele bomen rondom ons heen, al een aardig aantal, die geel en goudkleur gaan vertonen. Zijn we dan toch te vroeg geweest dit jaar met de voorjaarsomstandigheden ?? We zien wel wat er op ons afkomt. Zolang de regering het verd….. om milieumaatregelen, die afgesproken zijn, te effectueren. Steeds vanouds, gewoon doen of je neus bloedt. Maar we kunnen nu aan Bangladesh zien, wat er gebeurt, wanneer je niet meer druk wilt maken om wat de kindskinderen moeten doorstaan. Rotterdam onder water en ze weten niet meer, hoe je dat dan aan moet pakken. Gelukkig, maar is dat wel zo, dat de hedendaagse hoogbouw redding kan brengen. Met uitzicht over een blauwe vlakte, waar je zoutwatervissen kunt vangen van uit je dakraam. Voor ons ouwetjes een nieuw bezinningspunt. Dan toch maar kiezen voor de crematie, want urnen blijven nog wel drijven op het water. En de mensen met zeeziekte kunnen dan maar beter begraven worden.









