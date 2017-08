Andere artikelen







Goed voorbeeld doet …. volgen ???

Zoals iedere morgen, dat onze krant verschijnt trekt mijn vrouw haar stoute schoenen aan en gaat dat ding uit de brievenbus halen. Dat zullen meer, veel andere vrouwen doen en zeker diegenen, die nog mantelzorg op het programma hebben staan. Als aanvulling op het radio en televisie nieuws een waardevolle aanvulling. Voor degenen, die er enige belang bij hebben en voor hen, die op latere leeftijd nog geen tekenen van dementie vertonen. Maar wat doe je er praktisch mee ? Moet je alles, wat je leest, jou aantrekken, of is het alleen maar pure belangstelling. Dat laatste moet natuurlijk geprezen worden. Ik heb al een aantal nieuwsfeiten aangehaald, die ik liever niet in de krant had gezien. Wat weten wij hier in onze regio aan het feit, dat een zelf-bouwende uitvinder een kennis aan boord de ledenmaten en het hoofd afsnijdt en de rest voor de vissen gooit, die er al net zo min trek in hadden? Helemaal tussen Denemarken en Zweden. Kan zulk nieuws onze weetgierigheid nog strelen ?

Maar aan alles, wat daarbij rondom nog uitgesponnen wordt, brengt dat niet andere mensen, ook niet uitvinders op een idee ? Dat zal wel niet, maar hoeveel ander onnieuws moeten we aanhoren en lezen, dat wel inspirerend werkt en daarbij weinig kans loopt, om niet nagevolgd worden ? Die overweging krijg ik steeds meer, als je ziet en hoort, hoeveel aanslagen er IEDERE DAG gepleegd worden en dan bij het hoofdstuk TERRORISME kunnen worden gevoegd. Al dan niet terecht ? En, maar dat is mijn mening, daar profiteren dan de echte terroristen weer van. Die hoeven alleen maar te zeggen, ook al is het niet waar, dat zij er achter zitten en dat levert dan weer een aantal extra misdadigers op, die terplekke de doodstaf krijgen, zonder rechtspraak en dus ook besparend goedkoop. Het verschil zit er dan in, dat die islamisten er een aantal maagden er bij op de koop toekrijgen in hun walhalla. En dat krijgen die arme zotten niet, die er niets meer te maken hebben en op eigen idee aan hun gang zijn. Ik zou willen, dat dit soort van promotie eens ophield en vervangen wordt door positief nieuws. Of is dat er echt niet meer ? En het aantal navolgers daarmee zou kunnen krimpen, is helemaal een mooie gedachte.









Gast 26 aug 2017 11:13 Ja Bart , dat vragen wij ons ook steeds af !!! Het gezegde : geen nieuws....goed nieuws blijft altijd van toepassing , óók in deze moderne tijd !! Door de tegenwoordige communicatie krijgt men binnen één seconde informatie ,

over zowel goede als foute zaken !! Maar alsnog een goed weekend !!!Groetjes van Gast Gerard.