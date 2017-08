Andere artikelen







H.B.S. …. Vertaald is dat Hoe Bestond Soiets….!

Een krantenartikel veroorzaakte een massa herinneringen, die niet tot de prettigste van mijn leven behoren, hoewel er ook veel positiefs te vertellen valt. Nou, van alles wat dan maar. Het speelde in de zelfde tijd, als van het vertelde verhaal van de gebraden kat bij Ruttex. 1944 voorjaar. Pa had geen tijd en moe was te ziek(??), dus onze inwonende opa werd uitgenodigd mij te vergezellen bij de aanmelding van de h.b.s. Dus wij samen naar Rotterdam. Ik heb geen idee, wat voor indruk het bij het aanmeldings-comité gemaakt heeft. Een jonge knaap met z’n opa ? Enfin het heeft een goed effect gescoord, de jonge knaap werd aangenomen. Maar dat ging niet zomaar! Er moest toelatingsexamen gedaan worden en daar was ik met nog drie anderen degelijk op voorbereid door onze doodgewone klasse-onderwijzer. Maar we waren maar met z’n tweeën voor de zelfde school. En aldus kwamen we voor het eerst bijeen in een van de klaslokalen. Achter de lessenaar de pater, die het toezicht moest gaan houden. De vellen met opdrachten werden uitgereikt en wij aan de slag. De pater liep als een onrustige waakhond tussen de rijen banken op en neer. Op zoek naar frauduleuze handelingen. En ja hoor, na een rustpauze van anderhalf uur kwam er een uitbarsting. En stormend geweld van pijrokken en daar viel de eerste klap. Rechts op mijn achterhoofd. Schrik op schrik? Wat had te betekenen ? De pater had inmiddels zijn lessenaar bereikt en nodigde mij op barse toon uit mijn werk bij hem in te leveren. Ik werd voor de groep aangemerkt als spieker. Ik zou bij de buurjongen op diens velletje zitten kijken. Ik kende die jongen niet, dus was ik niet van zijn meer-weten op de hoogte. Dus wist ik ook niks van spieken. Maar ik moest wachten op de volgende ronde en kreeg mijn werk, nu met een veroordelende aantekening niet terug.

Later bleek, dat de buurjongen het niet gehaald had en ik wel. Maar mijn triomf, als die er al geweest zou zijn, heeft een jarenlange nasleep gehad. De pater had zich niet meer bij zijn nederlaag neer kunnen leggen. En dat heb ik niet kunnen weten, maar ik moest het wel ervaren. Maar zo makkelijk was alles niet. Kort na die eerste septemberdagen, kwam er een staking (??, weet ik niet meer zeker), maar ik moest wel achter op een kar van een besteldienst clandestien mee rijden, om halverwege het laatste stuk met de tram te kunnen afleggen. Je bleef de laatste kilometer wel aan die kar hangen, mijn vingers waren dan al aardig bevroren. Na de bevrijding werd, toen de duitse troepen ons gebouw verlaten hadden, hard aan de wederopbouw gewerkt. En wij werden zolang in diverse andere scholen ondergebracht. Eerst een meisjesmid delbaar-gebeuren. Het leuke daar was, dat een latere vriend in hoger klas zijn droom van zijn leven mocht vinden

Weer later deelden wij met een middelbare school, meer in de beurt het gebouw, Zij ’s morgen en wij s’namiddags. En toen kwam het einde van de eerste klas. Dat hield in, dat we door de omstandigheden die klas cadeau kregen en we allemaal naar de tweede klas mochten.

Met zo’n voorbereiding kwam ik niet klaar en moest ik die tweede klas over doen, doubleren, heette dat toen nog. Daar kwam het toen tot een nieuwe confrontatie. Ik had de klas aan het lachen gemaakt, toen men de uitgestelde geboorte van de jongste prinses ter discussie bracht. Met de opmerking, dat het kind bevroren was in het Julianakanaal. Oei, dat was seks en daar praat je niet over. En ja hoor, daar kwam de pater al aan. Heb jij nooit geen voorlichting gehad van je ouders. Zeker van die boerenmensen, die niet weten hoe ze dat moeten doen. Nou, daar kwam hij mee aan mijn ouders en ik had een voor mij passend antwoord. Dat leverde een uur discussie met de man op, van wie ik het nooit kon winnen. Ik kreeg een taakstraf, die toen nog niet bestond. Maar het had wel gevolgen. Daar kwam zelfs nog hulp bij. Er werd tijdens de scheikundeles een jongen de klas uitgestuurd. En nadat die vertrokken was, vond de leraar het nodig ONS te vertellen, dat die het eindexamen wel nooit zou halen. Een amateur psycholoog, dus, die er nooit examen voor gedaan had.

En het werd nog erger, doen er uit de klas gevraagd werd, “en ik dan, meneer?”. Enfin, ik kwam ook in dat rijtje voor, bij wie er een grote vrees bestond, dat hij …… U begrijpt, dat dit voor mij weinig stimulerend was, in tegendeel. Een dreun op mijn nog kinderlijk optimisme. En daardoor geteisterd, kreeg ik na de 3e klas een A5je mee, waarop stond, dat men voor mij geen verdere interesse had. Het eerste leuke moment voor de pater. Is er dan niets leuks te vermelden ? Jawel, ik meldde in de derde klas mij aan voor de toen opgerichte “missieclub”. Ieder 1e maandag van de maand, mochten wij in de daarvoor opgegeven klassen met een spaarpot de klassen af, om de medescholieren in staat te stellen, een beetje van hun zakgeld ter beschikking te stellen van de kindertjes in de missiegebieden waar onze paters werkten. En warempel, er viel steeds nog iets om op te halen.

Ons viel het niet op, dat er mede- scholieren waren, die steeds wat offerden en anderen weer niet. En zo leerden we, wat discriminatie betekende !

Maar het meest leukste herinnering was een boottocht, die voor ons georganiseerd werd tot aan de rand van het territoriale zeegebied, die ons weer de lol bracht het strand daar vanaf een ongebruikelijk hoek te leren kennen.

En nog iets, we organiseerde een Bonte Avond, met als doel de opbrengst aan ons doel te binden. Een echt succes, maar daar deed ik mijn eerste stappen op die treden, waar ik later nooit aan toe zou komen.

De enige zoete herinnering die ik daar bij heb, is die dat ik mijn allereerste vriendinnetje mee mocht nemen, naar de laatste proefoefening ! Ik verwonder me nog steeds, dat dit als een zeer gewone, normale ervaring was, waarvan de pater, die ons als toezicht was toegevoegd, daar helemaal niets onnatuurlijks in zag. Terwijl mijn moeder me er later om verketterde, als ware het een onbewezen poging tot ene verkrachting.

Maar wat wil je als je 16 geworden bent ??? Je weet ineens wat een meisje betekent voor een jongen. Daar moet je afblijven, totdat je zelf een goede baan hebt. Is het gek, dat ik later enorme moeite zou krijgen, wanneer er twee tegengestelden van je verlangd werden ?? Dat speelt zelfs tot de huidige dag nog aan mij parten !









Geplaatst op 27 augustus 2017 04:30 en 2 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.