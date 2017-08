Soms gebeuren er dingen, die een heel mensenleven beklijven …

De club was weer bijeen, alleen Henk ontbrak nog. Toen hij binnen kwam, zag iedereen, dat hij weer een verhaal te vertellen had.

“” Jullie weten, dat ik nog wel eens ga vissen. En mij dochter, die er ook wel wat van kent, ging dus ook weer mee. We nemen dan altijd de tweepersoons shelter mee, tegen de wind en soms een onverwachte regenbui. En is ook een badhanddoek. Want met warm weer wil ik weleens een duik nemen in het kanaal. Mijn dochter vindt daar niks aan, dus is een handdoek wel voldoende om me in de tent weer af te drogen.







Eind vorige week zaten we dus op ons stekkie, toen we een geweldige kam hoorde. Toen we opsprongen, zagen we net buiten het riet een achterwiel van een fiets omhoog steken en luid >.help. help< geroep vanuit het water. We sprongen gelijk op en ik was binnen een minuut alleen met hemd en slip aan in het water. Ik had haar al snel te pakken en trok haar op de kant.

Ik riep tegen mijn dochter :

-.Als jij nu haar onderjurk en broekje mee neemt en naar het brugwachtershuisje rent, dan kunnen ze daar wat kleren mee terug geven voor haar en laat ze 112 bellen ! <.

-. > Ondertussen begon ik de drijfnatte kleren van het meisje, ik schatte haar 18, 19 jaar, te pakken en gaf de genoemde spullen aan mijn dochter mee. Ik legde haar op het grondzeil en begon haar droog en warm te wrijven me mijn handdoek. Ik legde zolang mijn regenjack over haar heen. Toen mijn dochter terug kwam, kon ik haar verder aankleden, met de kleren, die zij had meegebracht. Kort daarna kwam de ambulance en de chauffeur vroeg wat er gebeurd was. De fiets liet het hun zien. Vanachter aangereden. Er was geen direct levensgevaar, daarom besloten ze om eerst de politie te laten komen, dan kon die eerst proces verbaal opmaken, voor ze voor een nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht kon worden En gelukkig had mijn vrouw alle begrip ervoor, dat ik zo gehandeld had. Ze had wel kunnen verdrinken< .

-. > Nou, dat heb je er goed afgebracht, maar, had jij er verder geen last van ?<

-. >Dat kwam pas later, maar op zo’n eerst ogenblik, doe je, zonder je wat af te vragen, of het allemaal wel goed is, wat er gebeurd. Het was, zo moet je dan pas concluderen geen schoonheid, maar wel een meisje van die leeftijd. En als vader van zo’n dochter ben je wel wat gewend, maar het is toch iets, dat je niet gauw vergeet<.

Peter had er met een blos op z’n wang naar zitten luisteren en we begrepen, dat hij ook ooit iets dergelijks, maar toch anders had meegemaakt.

-.>Zullen jullie niet lachen als ik vertel, wat ik jaren geleden heb meegemaakt ?

En hij wachtte onze instemming niet eens af. Het moest er nu kennelijk uit.

-.Ik had een vriendinnetje opgedaan, maar het nooit eerder gebracht om ’s avond met haar zo nu en dan eens een fietstocht te maken. Het liefst reden we dan ook langs het kanaal bij ons. Op een avond riep ze onverwachts in eens -.Getverderrie, getterdeget !< .

Ik schrok me een hoedje en vroeg -. >Wat is er met jou ? < ?

-. > Niet lachen, maar ik ben ongesteld te worden !

-.> Dat is toch niet erg, dat hebben alle meisjes en vrouwen toch ?<.

-.> Nee, ik ben er erg laat mee, het is pas de achtste keer en het gebeurt nog erg onregelmatig. Daarom ben ik bang, dat mijn moe gaat denken, dat we voor de eerste keer samen ….



Maar gelukkig heb ik vanaf de eerste keer van haar een bundeltje opruim middelen gekregen. Dat zit sindsdien in dat groene, katoenen tasje van me. Een schoonmaak-set, zoals zij het noemt. Met een schone directoire, een schoon hemdje en met een rode zakdoek van mijn pa.. Als je zweer, dat je dit allemaal nooit verder zult vertellen, mag je me even helpen.<.

-.Ik moest wel even slikken toen ik al die blonde schoonheid zag, die ze voor alle mensen wilde verbergen. Behalve voor mij. Al het vieze werd in de rode zakdoek opgerold en zo zou als bewijs voor een onregelmatige ongesteldheid dienen en haar moeder zou wel moeten geloven, dat ik een eindje was doorgefietst en daar op haar gewacht had.

En , is het nog verder wat geworden, was de laatste vraag.

-.> Nee uiteindelijk hield ik toch meer van een met een zwarte krullenbol met paardestaart<

Maar ze vertelde ook nog, dat haar moeder een afspraak met haar meester had gemaakt. Die mijnheer Bakelair wachtte, wanneer het nodig was, tot wanneer ze van de linkerhand gekruiste vingers opstak. Dan zei hij tegen haar > Miela, wil je even het klasseboek bij het schoolhoofd brengen, maar dan moet je wel vragen of mijnheer het gelijk even wil bij werken. Mijnheer Dingersteijn laat je gaan en ben jij klaar, dan haal jij het klasseboek weer op. Dan lijkt hier alles verder normaal en niemand zal zich vragen stellen.

Daar was haar moeder dik mee tevreden.

Zo werd toen nog alles gedaan om kinderen op hun gemakt te stellen.