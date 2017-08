Andere artikelen







antwoord aan een vriend ...

Brief aan een lezer …. Het kwam nooit eerder voor, maar nu moest ik antwoord geven naar aanleiding van mijn vorige artikel. Om nu te voorkomen, dat er meer lezers zijn, die het met hem eens waren, volgt hier mjn reactie. Hallo beste vriend, Bij het lezen van jouw laatste commentaar was ik moet zeggen, dat ik wel wat geschokt was. Te meer, omdat ik verplicht wordt nader om mijn vertelsels in te gaan. Het waren twee verhalen en de aanleiding tot het eerste, het volgende: Ik had dat de zondag daarvoor in een preek van een pastoor gehoord. Het ging over het evangelie van de barmhartige Samaritaan. Alleen de visser, die was al direct een Samaritaan. Zoals ik in mijn leven al meermalen heb meegemaakt. Je wordt met een noodsituatie geconfronteerd en komt voor de beslissing te staan, ik doe het of ik doe het niet. Met alle consequenties, die het doen met zich mee brengt. Het tweede verhaal is dat van een pracht verhouding van een moeder en dochter. De een weet als vrouw wat het betekent, wanneer je dochter geholpen moet worden in een noodsituatie. En beiden weten een oplossing te vinden, die de dochter daarin helpt. En dan is het ook mooi, hoe het vriendje daar begrip voor heeft en zich ‘ bij de moeder aansluit ‘. Wat is daar dan allemaal raar aan ? Maar ieder heeft recht op z’n eigen mening, dus, het zij zo. Groetjes









Geplaatst op 29 augustus 2017 10:13 en 16 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.