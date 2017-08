Andere artikelen







Waarschuwing

Waarschuwing ……… Toen ik gisteren gezellig koffie dronk met mijn vrouw en we praten over de eerste herfstkleuren in het park tegenover ons gebeurde het weer. Over het rijwielpad kwam een oudere dame aanfietsen op een echte ouderwetse trapfiets. Voor ons zich van links naar rechts en omdat ze voor iets moest uitwijken, zag ik, ook al ouderwets aan de achterzijde haar zijtas hangen aan de linker kant van de bagagedrager. En ik herinnerde direct eens een fietstocht, die ik maakte na een tandartsenbeurt. Die ging voor een groot deel op een rijwielpad van de rijksweg gescheiden door een brede sloot. Tweebaans. Links van mij was die afgezoomd door een rij populieren en recht door knotwilgen. Voor mij fietste een oudere man, op een normale fiets, want elektrisch fietsen was nog niet bekend. Aan de linkerzijde hing ook een zijtas. Vlak voor een wat scherpe bocht naar rechts hoorde ik ineens een knetterend geluid achter mij. Twee kerels met helmen op, schoten langs me heen en langs de oude man gekomen, rukte ze aan de tas. Door de onverwachte schok, remde de man en daarmee kwam voor de knapen de gelegenheid. Een flits van een blinkend mes en de tas was verdwenen evenals de brommer. En het uitzicht door die bocht. En zo bracht me dat tot de stelling: Hang nooit een zijtas links van je fiets, maar aan de rechterzijde.









Geplaatst op 30 augustus 2017 04:48 en 10 keer bekeken

