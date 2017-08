Loontje is voor het boontje

In de Tweede wereldoorlog hebben alle toen levende mensen onaangename ervaringen opgedaan. Wij, in het Westen maakten er een eind aan door de hongerwinter te overleven. DE een met erg veel nare ervaringen, de ander wat makkelijker. Wij, onze familie hadden het geluk met familie-van-familie in Limburg die was bereid, ons, kinderen, gedurende de grote vakanties een aantal malen onderdak en voedsel te bieden. Hetgeen dan ook weer andere ervaringen met zich meebracht. Zoals overvliegende bommenwerpers naar het Ruhrgebied, die dan door luchtdoelgeschut soms werden neergeschoten. En dat hoorden we dan ook, met de hele familie in de grasbunker, waar een schuilkelder van gemaakt was.

Maar toch waren voor ons de gevolgen niet te overzien. Voor mij ligt daar de oorzaak van mijn huidige, versleten wand van de dikke darm.

Maar de gevolgen werden na mei 1945 zo snel mogelijk men zo goed mogelijk aangepakt.

En ervan was de aanwezigheid van veel ongedierte. Daar had men wat op gevonden. Het was de DDT. Die werd ingezet tegen alle last veroorzaakt door ongedierte. En met succes.



Helaas ging het toen niet beter dan nu met de eiereninfectie. Een decennium later bleek, dat die DDT een onheil met zich mee gebracht had. Zo als met de eieren nu.

Het is zelfs ongepast het Cruijf-spreekwoord te gebruiken.

Maar we zijn er nog niet.

In het begin van dit jaar dachten ze in Amerika ook een heilsbode eer aan te doen hem tot president te kiezen.



DDT ! Donald Dagobert Trump.

Hier werden echter de nadelen al gauw duidelijk. Steeds als hij met een maatregel kwam, dat nog net geen wet werd, was er wel een staat, die bezwaren aantekende. Maar dat deerde hem niet, ging gewoon z’n gang.



En later dacht hij de hele wereld te verrassen, door als enige het Klimaatcongres in de steek te laten. En ziet, wat geschiedt ?

Amerika loopt voor een groot deel onderwater. En hij gaat er nog kijken oók, alsof hij de boel niet vertrouwt. En dan lijkt dat nog op een hartelijke deelname.

Ik ben benieuwd, of dit voldoende zal zijn, om tot een realistisch inzicht te komen. En de kans is erg groot, want …..

Ach, die mensenlevens, die verloren gaan, daar komt hij wel overheen, maar het enorme kapitaal, dat verloren is, dat doet hem vast erg zeer.

Het had veel mooier geweest, als ze dat zelfde kapitaal geïnvesteerd hadden, om de gevolgen, als was het maar voor een deel, te voorkomen.