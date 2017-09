Andere artikelen







Nieuwe praktijken, die door Max uit de wereld worden geholpen,

Maar toch elders ook, al is het in het klein worden toegepast. Was het daar om de reclame-lokkertjes bij campers, waar allerlei loshangende tarieven aan werden toegevoegd, die tot flinke prijsverhogingen leiden. Maar wel, in kleine lettertjes, ergens op de aanbieding waren toegevoegd. De buurvrouw ging naar de apotheek en ervoer daar het volgende. Haar bestelling kon niet direct worden uitgevoerd vanwege de medicijn in de normale samenstelling niet voor haar geschikt was. Die zou dan wel thuis bezorgd worden. Was altijd gratis, maar nu werd er een klein bedrag voor gevraagd. Er zaten toen twee bijsluiters bij, een van de fabriek, de ander van de apotheek. Laten die nou voor een deel met elkaar in tegenspraak zijn ! Maar ze moest er wel, niet als eerder 6 €, maar 8 € voor de apothekersvisie betalen. Dus weer meer en overbodig papier, dat nog verwarring zaait ook. Zij belde de arts die voorschreef om uitleg. Die niet gelijk was. Tot slot had de juffrouw, die het thuis bracht en de rekening bij zich had, nog een verrassing. De eerste levering bevatte twee speciale plastic potjes, bedoeld om de houdbaarheid te verhogen. De prijs vindt u op de rekening. Ja, die potjes zijn eenmalig. De grote verrassing moet nog komen. Wat van dat alles zal de zorgverzekering nog vergoeden ?









