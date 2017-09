Andere artikelen







En weer kwam een raadsel mij op het pad, maar …...

even vooraf dit, ik ben geen rekenkundige, noch een eco-strateeg. Dus hoeft een veroordeling niet persé ! Dit alles betreft de indringende mededeling in diverse teevee-nieuwsberichten van het gedoe met de tarieven voor medicijnen. Eerste gegeven is, dat de industrie bepaalde medicijnen kan maken, die de apotheek en de gebruiker niet te veel hoeven te kosten. En goed van kwaliteit zijn, dus effect-tief zijn voor iedereen die ze MOET slikken, of prikken. Dan komt er een meneer langs van de concurrentie, die deze medicijnen graag over wil nemen. En …..... kennelijk al gepeild heeft, dat zij ze voor het zelfde geld wel kunnen maken, maar ook in staat zijn er een fors hoger prijs voor kunnen vragen. En dan geeft de wetenschap, die men tegenwoordig de MARKTWERKING noemt, aan deze fabrikanten het sein, dat zij wel in staat zijn, er een behoorlijk centje aan te kunnen verdienen. Maar dan bedenk ik , als leek, zie boven, dezelfde Markt-werking het volgende. Als de fabriek, die medicijn wel voor een menselijke prijs kan leveren aan de apotheken, kan toch een grotere omzet, als gevolg van die lagere en oorspronkelijke prijs, veel GROTER zijn, dan wat die geldwolven dachten te kunnen verkopen ???? Wie het weet, mag het zeggen, maar ik heb daar geen belang bij. Maar zieken zijn nu eenmaal een APART slag volk. Vandaar !









Geplaatst op 02 september 2017 09:48 en 20 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.