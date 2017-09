en vraag van een poosje terug ...

Moeten we nog ergens zorgen anders om zorgen gaan maken …?

Zou ik nog zover kunnen wandelen om in ons mooie park te geraken, ik zou zeker even langs het meertje gaan zitten en nadenken. Het meest opvallend was (is ?) de mooie rietwal, die de overzijde altijd een markante ogentrekker was of nog is.

Er was net een verslag gezien op de teevee van een beroeps-rietsnijder en zijn werkterrein, maar dat was voor hem, na zijn vader, gewoon een stuk inkomen. Hij prees het werk in de vrije natuur, hetgeen de man van de televisie engszins betwijfelde, want zeker hier moet de voorstelling altijd doorgaan. Regen, wind, onweer en maar sjouwen daar over de ‘zomp’, waar je echt wel moet weten om te gaan. Samen stonden ze daar op een ‘losliggend stukje’ te dansen en daarmee een mini tsunami in het ven te veroorzaken.

Maar opnieuw, naast dit voor de man gewone leven, komt er dan in het kader van dit programma weer iets bij, waar je alleen maar zeer grote bewondering op kunt brengen.

Hij had drie jonge kerels in dienst, die alle van buitenlandse origine kwamen. Ze leerden daar eerst het Nederlands en daarnaast het vak. Hadden daarmee al een soort zelfstandig leven opgebouwd en ook de manier waarop was het summum van praktische opvoedkunde. Wie hem anders aansprak als met baas, moest een euro aan boete betalen. Maar het mooist was te zien, hoe blij en tevreden zij waren over de manier van aanpak. Het riet-snijden zelf en ook het omgang met de vrij zware maaimachines. Zo werd er in een (ogenschijnlijk ) mum van tijd een lekke band (voor mij een raadsel in die agrarische) verwisseld. Dus ook de techniek kwam om de hoek. Maar het mooiste was de blijdschap die zij uitstraalden met hun nieuwe positie. Ze waren tevreden en vonden Nederland het einde. Alleen als zegswijze !!

Later dacht ik, dat het de overheid moet behagen zulk soort mensen verder in hun waarde te laten en ze niet met een

andere stomme (economische) reden weer naar een andere uithoek in Nederland over te plaatsen. Is er weer een volksopstandje nodig om het te verhoeden. Of anders onderduiken in hun stekkie in het roetwoud.

En toen kwam er ook nog een rapportage van de asielzoekers in Oranje. De mensen hadden het ook daar inmiddels reuze naar hun zin gekregen. Na eerst een verhinder-poging om te veel lotgenoten tegen te houden was gehonoreerd met een aangepaste groep, waren de mensen zo aan die mensen gewend en andersom, dat er nu openlijk sprake was van spijt met de door de regering opgelegde bezuiniging iedereen weer elders onder te brengen.

Wanneer komt er eindelijk weer eens een regering, die de menselijkheid als nummer een erkend en de economie DAARAAN verbindt ? En de mensen, die het ergste wat je kunt overkomen, eindelijk eens echt verlost. Men is nog steeds meer begaan met het lot van de dieren, tot en met hun vermoording toe te beschermen, dat dat van mensen. Ik denk niet, dat die nieuwlandse rietsnijders hiervan iets wisten, toen ze hun opvatting over hun nieuwe vaderland openlijk verkondigden.