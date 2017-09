Andere artikelen







energie dolle dinsdag

Goed idee ! En morgen de wereldvrede woensdag ?? Maar ik vraag me nog wel eens af, hoe het zit met dat voorstel energie te winnen in “wildstromende rivieren”” van een aantal jaren geleden. Het idee hield in, dat je in rivieren die op bepaalde plaatsen, bij voorbeeld bij meanders extreem snel stromen. En dat is dan meestal langs bepaalde oevers, waar de scheepvaart er geen last van heeft. En dan zou dat zelfs, bij plaatsing van twee buizen in getijden gebieden twee kanten op kunnen geschieden. Het gaat dus om trechtervormige buizen, want door het stroomgebied te versmallen, stijgt de snelheid van het water. En wanneer men dat dan op weg naar of aan einde het benut door schoepen te plaatsen ….. Zo kan men de snelheid van het water voor iets ten goede gebruiken. Maar waar blijft de uitwerking ?? Of toch ergens ???









Geplaatst op 05 september 2017 09:45 en 8 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.